Про це йдеться в матеріалі американської медіакомпаніїї CNN. #Букви публікують повний переклад статті.

Хенрік Лерфельдт ділиться спогадами про “Кіцлох” – популярний ресторан в австрійському гірськолижному курорті Ішгль, де він відпочивав кілька вечорів разом з друзями три тижні тому.

Нині 56-річний данець перебуває на карантині в 50 милях від Копенгагена у своєму будинку. Він розповів CNN, що відпочивав у “Кіцлосі” в провінції Тіроль після катання на лижах.

“Безліч людей, багато напоїв і приємні офіціанти, які раді обслужити вас”, – ділиться він спогадами.

Через чотири дні після повернення додому у Лерфельдта підтвердився COVID-19, як і в одного з його друзів, з яким він подорожував. Але це лише двоє з сотень людей по всій Європі, які інфікувалися в Ішглі, і деякі — безпосередньо в “Кіцлосі”, як повідомляють представники європейської влади.

В “Кіцлосі” відмовилися коментувати CNN цю ситуацію. Його власник, Бернхард Зангерл 16 березня сказав німецькому новинному сайту t-online, що його працівники також постраждали від вірусу й обурився спробами прив’язати спалах коронавірусу до однієї компанії.

Попри те, що 4 березня уряд Ісландії заявив, що група її громадян заразилася коронавірусів в Ішглі, австрійська влада не закрила гірськолижні курорти і не заборонила проводити вечірки. Все це продовжувало працювати ще протягом дев’яти днів. Курорти були закриті аж 13 березня, бари в Ішглі – 10 березня. Більш того, ресторан “Кіцлох” продовжував працювати й після того, як у бармена був підтверджений коронавірус.

У медичному управлінні провінції Тіроль, де туризм є важливою економічною складовою, заявили, що “немає причин для занепокоєння”. Глава відомства Франц Кацграбер відмовився від коментарів.

Навіть після того, як у бармена підтвердили позитивний результат, медичне управління Тіролю, де гірськолижний туризм є одним з найбільших економічних секторів, опублікував прес-реліз, в якому говорилося, що “немає причин для занепокоєння”. CNN звернувся до Кацграбера за подальшими коментарями, але відповіді не послідувало.

Ішгль і сусідні туристичні села щорічно відвідують близько 500 тисяч туристів, серед яких були і знаменитості, і політики, такі як Періс Хілтон, Наомі Кемпбелл і Білл Клінтон. Після ряду тверджень про те, що місто і місцеві бари стали епіцентром поширенням вірусу, австрійській владі довелося визнати це.

У заяві, відправленій CNN електронною поштою, уряд провінції все ж наполягав, що не затягував із заходами. В Тіролі стверджують, що діяли своєчасно й ефективно.

“Завдяки вжитим заходам, ми змогли стримати подальше поширення інфекції по ланцюжку”, – написав Бернхард Тілг, радник з питань охорони здоров’я, науки й дослідження провінції Тіроль.

Експерти в галузі охорони здоров’я, проте, вважають інакше.

Привід для тривоги

Помічник директора з охорони здоров’я в ісландському управлінні охорони здоров’я сказав CNN, що головний епідеміолог країни Торольфур Гуднасон повідомив 4 березня австрійську владу про те, що кілька ісландських туристів заразилися вірусом, перебуваючи в Ішглі. Гуднасон скористався для цього офіційною Європейською системою раннього попередження та реагування.

На наступний день після того, як Ісландія повідомила Австрію, що її туристи підчепили COVID-19, Рейк’явік додав Ішгль в список зон ризику, де поширюється коронавірус, нарівні з епіцентрами в Китаї, Південній Кореї, Італії та Ірані.

Ян Правсгаард Крістенсен, професор імунології інфекційних захворювань Університету Копенгагена, сказав CNN, що заява ісландської влади повинна була негайно викликати тривогу.

“З огляду на, що люди в барах і ресторанах знаходяться в тісному контакті … як тільки стає відомо про … людей, заражених в такому районі, там повинен бути негайно оголошений карантин”, – сказав він.

Однак регіональна влада Тіролю применшила ризики. У першій офіційній реакції на повідомлення з Ісландії, Кацграбер заявив що “малоймовірно”, що ці громадяни заразилися в Тіролі. Він сказав, що свідчень одного туриста, який міг знаходитися в одному літаку з інфікованим з Італії, — замало для того, що про щось стверджувати.

Повний пінг-понг “рот-в-рот”

Через три дні після попередження з Ісландії, 7 березня, у 36-річного бармена ресторану “Кіцлох” був виявлений коронавірус. Пізніше було встановлено, що бармен контактував з 22 людьми, 15 з яких заразилися COVID-19. Цю інформацію керівництво австрійської провінції — підтвердило. Після цього спалах поширився далеко за межі Тіролю. Згідно з останніми даними данського уряду, з більш ніж 1400 випадків в Данії, 298 людей інфікувалися в Австрії. Для порівняння, тільки 61 випадок був пов’язаний з поїздкою до Італії, яка досі є найбільш постраждалою країною в Європі.

Станом на 20 березня ісландським властям відомо про вісім людей, які заразилися коронавірусом безпосередньо в Ішглі, повідомили CNN в органах охорони здоров’я.

“Спочатку ми не розуміли, звідки могло з’явитися так багато випадків зараження”, – пояснили в Тіролі.

Але ситуація прояснилася, коли чиновники з’ясували, що відбувалося в деяких з барів і клубів Ішгля.

“Ми зрозуміли, що вони (відвідувачі – ред.) обмінювалися слиною, тому що грали в пивний пінг-понг ротом”, – йдеться у статті.

Гра полягала в тому, щоб ловити кульки для пінг-понгу ротом в певних келихах, і потім орально передавати іншим людям.

Лерфельдт повідомив, що бармени з “Кіцлоху” також використовували мідні свистки, щоб пересуватися по бару серед клієнтів, коли розносили напої. Він також розповів, що клієнти теж користувалися цими ж свистками для розваги. “Я розумію, люди хочуть насвистувати — ніхто ж не знав, що хтось хворий”, – сказав Лерфельдт.

Моніка Редлбергер-Фріц, завідуюча кафедрою грипу в Медичному університеті Відня, розповіла CNN, що поширення вірусу в Ішглі означає, щонайменше, що одна людина заразила велику кількість інших людей.

“Це означає, що була одна людина з дуже високим вірусним навантаженням, і в той час як більшість людей заражають в середньому від двох до трьох осіб, такі люди можуть передати захворювання 40, 50 або 80 людям”.

Аніта Лукнер-Хорнішер, представник медичного управління Тіролю, заявила в пресрелізі 8 березня, що “передача вірусу гостям бару з медичної точки зору досить малоймовірна”. Але, вона не надала ніяких доказів.

Влада закрила “Кіцлох” 9 березня і заявила, що до цього не було підвищеного ризику поширення захворювання. 10 березня губернатор Тіролю Гюнтер Платтер заявив на пресконференції, що всі нові випадки, підтверджені в провінції у той день — всього 16 — були пов’язані з одним баром і одним з його барменів. Пізніше в Тіролі підтвердили, що це – “Кіцлох” – невеликий, але галасливий бар, де, за словами Лерфельдта, він і його друзі провели п’ять вечорів.

“Ми встановили, що ризик зараження в барах дуже високий і всі випадки ведуть до одного бару”, – сказав Платтер.

Сотні заражень ведуть в Ішгль

Принаймні чотири країни, включаючи Ісландію, вже повідомили про те, що їх громадяни заразилися в Ішглі. Таким чином, крихітне австрійське село, в якому постійно проживає не більше 1600 жителів, стало одним з істотних векторів поширення COVID-19. За даними німецьких ЗМІ, поряд з Данією та Ісландією, також і Німеччина простежила ланцюжок 300 випадків зараження з Ішгля. Понад 80 з них — в Гамбурзі та 200 – в невеликому місті Ален.

Кількість випадків в Алені настільки велика, що місцева влада створила окрему електронну адресу для звернень від людей, які відвідали Ішгль. На віртуальній пресконференції 17 березня міністр охорони здоров’я німецької землі Баден-Вюртемберг сказав: “Наша проблема не Іран, це — Ішгль”.

Норвегія також підтвердила, що за станом на 20 березня 862 з 1742 випадків зараження сталися за кордоном. Повідомляється, що 549 з них побували в Австрії.

Ресторан “Кіцлох” може одночасно відвідати 100 осіб, і, коли Лерфельдт був там, в закладі було повно гостей з Данії, Швеції, Норвегії та Німеччини, як він сам підтвердив. Коли австрійський курорт закрили — тільки через дев’ять днів після першого випадку, про який стало відомо завдяки повідомленню з Ісландії — туристів, які на той час залишалися в Австрії, попросили покинути село і повернутися додому без зволікання. Більшість туристів так і зробили: відразу повернулися до своїх країн. Проте, в Тіролі вважають, що “влада діяла правильно у всіх аспектах”.

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