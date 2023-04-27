Коли велику панду Я Я у 2003 році привезли до Сполучених Штатів, її радісно зустрічали сотні глядачів. Вона стала одним із символів покращення американсько-китайських відносин через два роки після того, як Китай приєднався до Світової організації торгівлі за підтримки США, і коли дві країни поглибили взаємодію в різних сферах: від економіки до боротьби з тероризмом. Водночас через 20 років, коли панду повернули до КНР, вона стала символом погіршення відносин між державами.

Про це йдеться у матеріалі CNN.

26 квітня 2023 панду Я Я відправили назад до Китаю. У державних ЗМІ Китаю повідомили, що літак з пандою приземлиться у Шанхаї 27 квітня.

Протягом майже трьох місяців гарячі дискусії в Китаї щодо поводження з Я Я в зоопарку Мемфіса показали, наскільки антагоністичними стали відносини США і Китаю.

На останніх фото 22-річна панда виглядала худорлявою, а на її тілі місцями відсутнє хутро.

Багато хто в Китаї були шоковані та засмучені її станом. Дехто вважав, що їй не надавали належного догляду та уваги – це звинувачення вперше висунули захисники тварин у 2021 році, але зоопарк Мемфіса неодноразово спростовував це.

Я Я та її супутник Ле Ле мали повернутися до Китаю цього року після закінчення 20-річної позики. Однак Ле Ле раптово помер від хвороби серця на початку лютого, що ще більше посилило підозри в поганому поводженні.

У межах китайської “дипломатії панд” ці ведмеді покликані служити посланцями дружби між Китаєм і країною їхнього перебування. Але для китайських націоналістів Я Я стала яскравим символом того, що вони вважають залякуванням Америки та придушенням Китаю.

“Таке ставлення до нашого національного надбання є відвертою провокацією Китаю”, — йдеться в коментарі на Weibo, китайській платформі, схожій на Twitter.

Тим часом відео двох грайливих, енергійних панд у Московському зоопарку стали вірусними в китайських соцмережах, викликавши гучну похвалу Росії за її турботу про китайських ведмедів.

Очевидний контраст між пандами в США та Росії був використаний китайськими державними ЗМІ, які зайняли проросійську позицію після вторгнення Росії в Україну та регулярно роздмухували антиамериканські настрої.

Сповнені рішучості врятувати Я Я, китайські користувачі Інтернету згуртувалися, щоб повернути панду додому якомога швидше.

Дехто приєднався до онлайн-петиції із закликом негайно повернути її, інші стежили за кожним її кроком у прямих трансляціях камери панд у зоопарку. Китайці, які живуть у США, також по черзі відвідували її та ділилися новинами про її стан – деякі прилітали аж з Лос-Анджелеса.

Протягом останніх тижнів Я Я регулярно з’являлася як найпопулярніша тема на Weibo, щоразу збираючи сотні мільйонів переглядів. Її фотографії були розміщені на рекламних щитах від Нью-Йорка до Шанхаю разом із повідомленням: “Я Я, ми чекаємо на тебе додому”.

Як і її приїзд до США, її повернення до Китаю наповнене символізмом – цього разу не зростання дружби, а зростання ворожнечі та недовіри.

Протягом восьми десятиліть панди слугували своєрідним барометром міжнародних відносин Китаю. Пекін використовує ведмедів як політичний інструмент з 1941 року, коли він подарував Вашингтону пару ведмежат на знак подяки за американську допомогу в боротьбі з японським вторгненням.

Після того, як Комуністична партія прийшла до влади, обмін пандами спочатку був обмежений соціалістичними союзниками Китаю – Північною Кореєю та Радянським Союзом. Але коли Пекін почав відновлювати зв’язки зі світом, ведмеді також стали послами доброї волі на Заході.

Під час історичної криголамної поїздки президента США Річарда Ніксона до Китаю в 1972 році його дружина відвідала Пекінський зоопарк і, як повідомляється , була зачарована його великими пандами. Через кілька тижнів пара панд прибула до Національного зоопарку у Вашингтоні.

У 1984 році Китай перестав безплатно роздавати своїх панд і перейшов до політики високих кредитів. Спочатку ведмедів здавали в оренду іноземним зоопаркам для короткострокових виставок. Пізніше його замінили довгострокові “дослідницькі” позики, які зазвичай тривають 10 років і коштують 1 мільйон доларів на рік – гроші, які, як сказав Пекін, підуть на збереження виду.

Зараз Китай позичає своїх панд приблизно 20 країнам світу. За останнє десятиліття китайський лідер Сі Цзіньпін значно розширив “дипломатію панд” у Європі, схваливши нові кредити країнам від Німеччини, Нідерландів і Данії до Фінляндії. Минулого року Китай відправив пару панд до Катару, першу позику в країну Близького Сходу.

На відміну від цього, Китай не надавав жодної позики пандам США протягом двох десятиліть, відколи Я Я та Ле Ле прибули до Мемфіса, сказала Масакі Ієнага, доцентка Токійського жіночого християнського університету.

Коли Я Я та Ле Ле прибули до Мемфіса у 2003 році, це було величезною подією для міста. Ведмедів зустріли на червоній доріжці, і вони миттєво стали однією з найпопулярніших визначних пам’яток міста. У 2013 році зоопарк продовжив позику панди ще на десять років.

Однак принаймні з 2019 року відвідувачі та шанувальники панд Мемфіського зоопарку стурбовані тим, що Я Я виглядає дещо худою та знебарвленою. Проте у зоопарку неодноразово відкидали припущення, що ведмідь був хворий або недоїдав. Натомість представники зоопарку та ветеринари стверджували, що Я Я була просто маленькою, але здоровою, а втрату хутра, за їхніми словами, була наслідок проблем з гормонами.

Сторінка на вебсайті зоопарку, присвячена пандам, детально описує турботу про Я Я, зокрема те, як часто їй давали бамбук і проводили медичні огляди.

Зоозахисники не погодилися з цим і звинуватили зоопарк у поганому поводженні з ведмедями. Panda Voices, група захисту інтересів Я Я та Ле Ле, заснована групою китайських студентів з-за кордону, і каліфорнійська некомерційна організація з прав тварин In Defense of Animals запустили онлайн-кампанію, щоб повернути панд до Китаю.

У грудні Мемфіський зоопарк заявив, що поверне Я Я та Ле Ле додому, коли закінчиться термін їхньої оренди у 2023 році (Він заперечував, що це рішення було пов’язане зі звинуваченнями в поганому поводженні з ними). Через два місяці було оголошено, що Ле Ле несподівано помер.

Panda Voices і In Defense of Animals стверджували, що Ле Ле демонстрував ознаки поганого здоров’я за кілька днів до своєї смерті, і звинуватили зоопарк у недбалості. Співробітники зоопарку спростували ці звинувачення, заявивши, що панда була в хорошому стані до самої смерті.

Раптова смерть Ле Ле разом із тривалими звинуваченнями в жорстокому поводженні проти Мемфіського зоопарку викликала обурення в Китаї.

Китайська асоціація зоологічних садів, організація, відповідальна за надання китайським кредитам панд, направила групу експертів до Мемфіса для розслідування смерті Ле Ле. За даними асоціації, розтин, проведений китайськими та американськими вченими, встановив, що він помер від хвороби серця.

Китайські експерти також оглянули Я Я та ознайомилися з її медичними висновками. За словами асоціації, ведмідь страждав від втрати волосся через шкірне захворювання, але в іншому мав хороший апетит і стабільну вагу.

Се Чжун, заступниця голови асоціації, сказала китайським державним ЗМІ, що стан шкіри Я Я пов’язаний з її сімейними генами. Вона загострилася з віком і сезонними гормональними змінами, і її було важко лікувати, додала вона.

Але багато хто в Китаї залишився невпевненим і звернули свій гнів на Китайську асоціацію зоологічних садів. Дехто звинувачував асоціацію у змові із зоопарком і закликав до розслідування щодо асоціації, покарати її чи навіть повністю розпустити.

Тим часом негативна реакція у бік Мемфіського зоопарку тривала, і багато хто закликав внести зоопарк у чорний список для майбутніх позик на панд. Інші вимагали відправити всіх панд у США додому.

Деякі навіть закликали повністю припинити “дипломатію панд”, порівнюючи заморських панд із стародавніми китайськими принцесами, яких імператор видавав заміж як мирну пропозицію ворогам країни. Китай використовував своїх панд як дипломатичний інструмент, коли був слабким. Тепер, будучи глобальною наддержавою, їй більше не потрібно відправляти свої національні скарби в інші країни, стверджували вони.

Поки Я Я повертається до Китаю, китайські офіційні особи також, здається, намагаються вгамувати внутрішній громадський гнів, який став настільки повсюдним за останні місяці в цензурованому Інтернеті країни.

Представник міністерства закордонних справ Китаю заявив у середу, що про Я Я і Ле Ле “добре піклувалися” в зоопарку Мемфіса, і їх “любив американський народ”.

“Китай готовий продовжувати співпрацю з іншими партнерами, включаючи США, щоб сприяти збереженню видів, що перебувають під загрозою зникнення”, — сказав речник Мао Нін.

У Пекінському зоопарку, де Я Я народилася і проведе решту свого життя, відвідувачі облаштували будиночок для панд в очікуванні повернення ведмедя.

Нещодавно у вівторок кілька відвідувачів зоопарку сказали CNN, що вони раді, що Я Я повернеться додому.

“Я чув, що США погано ставляться до панд”, — сказав 11-річний хлопчик. Його мати додала: “Повернення панди на батьківщину — це те, чого чекала вся нація. Ми щасливі та схвильовані”.

Літній чоловік із дитячою коляскою сказав, що Китаю слід більш вибірково віддавати панд для “обміну дружбою”.

“Навіщо нам відправляти їх у недружні країни? (Панди в Росії) дуже щасливі. Тому росіяни і китайці друзі. Принаймні Росія не вводить санкцій проти Китаю”, – сказав він.