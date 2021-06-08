Новий аудіозапис телефонного дзвінка 2019 року показує, як соратник Дональда Трампа Руді Джуліані тиснув на Україну з метою розслідування необґрунтованих звинувачень на адресу Джо Байдена.

Деталі розмови повідомляє телеканал CNN.

Ексклюзивне аудіо показує, як давній радник вже колишнього президента США Дональда Трампа Руді Джуліані безжально тиснув і вмовляв український уряд у 2019 році розслідувати необґрунтовані звинувачення проти на той час кандидата в президенти Джо Байдена.

Телефонна розмова відбулася в липні 2019 року, між Джуліані, американським дипломатом Куртом Волкером і Андрієм Єрмаком, старшим радником президента України Володимира Зеленського. Дзвінок був передвісником сумнозвісної розмови Трампа із Зеленським, і обидві розмови пізніше стали причиною першого імпічменту Трампа.

Під час приблизно 40-хвилинної розмови Джуліані неодноразово говорив Єрмаку, що Зеленський повинен публічно оголосити про розслідування можливої ​​корупції Байдена в Україні і про те, що Україна втрутилася у вибори 2016 року, щоб нашкодити Трампу. (Обидві ці заяви так і не знайшли підтвердження)

“Все, що нам потрібно від президента [Зеленського], – це сказати: “Я збираюся поставити чесного прокурора, він проведе розслідування і відкопає докази, які в даний час існують, і чи є які-небудь інші докази причетності до виборів 2016 року, а потім справу про Байдена припинять”, – сказав Джуліані в телефонній розмові.

“… Хтось в Україні повинен поставитися до цього серйозно”.

Новий аудіозапис демонструє, як Джуліані агресивно умовляв українців виконати наказ Трампа.

На даний час ведеться кримінальне розслідування відносно Джуліані і його угод з Україною, в тому числі про те, чи порушував він закони про лобіювання, координуючи свої дії з колишніми чиновниками, які давали йому компромат на Байденом. Федеральне розслідування посилилося, коли в кінці квітня ФБР провело обшук в будинку і офісі Джуліані. У CNN не знають, чи є дзвінок Єрмаку частиною розслідування. Джуліані ж заперечує всі правопорушення.

Часткова стенограма телефонної розмови Джуліані-Єрмака була вперше опублікована BuzzFeed News в квітні, а журнал Time першим опублікував деякі ключові витяги з розмови в лютому.

Джуліані сказав, що дипломатичні відносини між США і Україною покращаться, якщо Зеленський запустить розслідування.

Під час телефонної розмови Джуліані і Волкер припустили, що публічне оголошення може розчистити шлях для такого бажаного візиту Зеленського в США або для особистих зустрічей з Джуліані.

“Я думаю, що це дозволило б мені приїхати і дати мені можливість, поговорити з президентом (Трампом), щоб подивитися, що я можу зробити, щоб переконатися, що будь-які непорозуміння будуть усунені … Я думаю, що це може бути добре для наших відносин”, – сказав Джуліані.

Джуліані не відповів на прохання CNN прокоментувати новий аудіозапис.

Раніше він говорив, що не зробив нічого поганого в Україні і просто відстоював інтереси свого клієнта, адже тоді він був особистим адвокатом Трампа.

Колишній мер Нью-Йорка Джуліані провів місяці, зустрічаючись з українцями, щоб знайти компромат на сім’ю Байденом і підтвердити змову правих, що анти-Трампівські сили в Україні підірвали його кампанію 2016 року.

Волкер подзвонив Джуліані і Єрмаку. Це була перша можливість Джуліані розповісти найближчому оточенню Зеленського про розслідування проти Байдена.

Дзвінок почався з того, що Джуліані пояснив кілька заплутаних теорій змови правих про нібито дипломатичних угодах Байдена в Україні та передбачуваному втручанні України в вибори 2016 року.

“Я отримав інформацію від надійного слідчого, міжнародного слідчого, що під час виборів 2016 року в Україні була певна активність … (Джордж) Сорос, мабуть, за всім цим стоїть”, – сказав Джуліані Єрмаку під час розмови.

Джуліані також запевняв в тому, що Байден корумпований, коли він закликав п’ятого президента Петра Порошенка звільнити Генпрокурора Шокіна в 2016 році.

“Для мене, як для юриста, це звучить як хабар. Хабар пропонує щось цінне в обмін на офіційні дії. Тому він запропонував Порошенко кредитну гарантію в розмірі 1,2 мільярда доларів, критично важливу для успіху Порошенко на посаді президента, в обмін на позбавлення від Генерального прокурора “, – сказав Джуліані. “”.

Колишній радник Зеленського Ігор Новіков, який слухав цю розмову раніше сказав CNN, що витівки Джуліані загрожують і без того тендітній ситуації з національною безпекою України.

“Ми країна, яка багато років веде активну війну з Росією … Спроби втягнути нас у внутрішню політику США, просто неправильно на багатьох рівнях, моральному, етичному і, можливо, навіть юридичному”.

“Це було б добре для всіх нас”

Під час розмови Єрмак терпляче вислухав і спробував перенаправити розмова на офіційні дипломатичні питання, наприклад, призначити Зеленському дати його першого офіційного візиту в США.

“Я абсолютно впевнений, що як тільки будуть затверджені дати майбутнього візиту президента Зеленського в США, я готовий особисто взяти на себе контроль над підготовкою … І, звичайно, я буду готовий приїхати, і ми можемо особисто сісти і детально обговорити всі питання, все це розслідування, про який ви сказали в нашій бесіді “, – сказав Єрмак.

Тон американців змінився – Джуліані і Волкеру сподобалося те, що вони чули. Волкер згадав, що Трамп повинен незабаром поговорити з Зеленським і привітати його з великої парламентської перемогою.

До кінця розмови Єрмаку стало ясно, що повинно статися, щоб встати на сторону Трампа.

“Я впевнений, що Зеленський це скаже”, – сказав Єрмак, маючи на увазі прохання Джуліані і Волкера про те, щоб Зеленський згадав про розслідування під час свого майбутнього розмови з Трампом.

“Добре”, – сказав Волкер.

“Повір мені, Андрій, це було б добре для всіх нас”, – відповів Джуліані.

“Це дуже швидко просуне його вперед. І я можу запевнити вас, що вони повинні поговорити на цьому тижні”.

Волкер сказав: “Я теж буду наполягати на цьому”, маючи на увазі змусити Трампа зателефонувати Зеленському.

Трамп зв’язався із Зеленським через три дня 25 липня 2019 року.