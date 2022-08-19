Журналісти визначили геолокацію та підтвердили автентичність нового відео, на якому показано російські військові машини в турбінній залі Запорізької АЕС.

Про це повідомляє CNN.

На відео видно щонайменше 5 військових вантажівок армії РФ, які розміщені на 1 поверсі станції в одній з 6 турбінних зал із західного боку АЕС, на відстані 130 метрів від реактора. На одній з машин зображено літеру “Z”.

Також поруч видно конструкції, що схожі на піддони та намети. Проте незрозуміло, належать вони росіянам чи пов’язані з операціями на АЕС.

Водночас невідомо коли саме було знято відео.

CNN звернулися до міністерства оборони Росії за коментарем щодо того, що знаходиться всередині військових машин, але відповіді не отримали.