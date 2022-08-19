Про це повідомляє CNN.
На відео видно щонайменше 5 військових вантажівок армії РФ, які розміщені на 1 поверсі станції в одній з 6 турбінних зал із західного боку АЕС, на відстані 130 метрів від реактора. На одній з машин зображено літеру “Z”.
Також поруч видно конструкції, що схожі на піддони та намети. Проте незрозуміло, належать вони росіянам чи пов’язані з операціями на АЕС.
Водночас невідомо коли саме було знято відео.
CNN звернулися до міністерства оборони Росії за коментарем щодо того, що знаходиться всередині військових машин, але відповіді не отримали.
- Раніше анонімний працівник Запорізької АЕС зазначив журналістам, що ситуація на станції – близька до катастрофи, адже допомоги немає, а персонал наляканий. ЗАЕС може очікувати така ж катастрофа, що сталася у японському місті Фукусіма.
- Після цього Верховний представник Європейського Союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель закликав створити демілітаризовану зону довкола Запорізької атомної електростанції.
- Пізніше країни-члени ЄС та низка інших держав, зокрема Японія, США, Канада, Туреччина та Велика Британія у спільній заяві закликали РФ вивести війська з території Запорізької АЕС та повернути контроль Україні.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив про небезпеку ядерної катастрофи на Запорізькій АЕС, окупованій росіянами. Він закликав РФ дати згоду на перевірку ЗАЕС фахівцями Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).
- У разі аварії на Запорізькій атомній електростанції евакуювати потрібно буде близько 400 тисяч осіб.
- Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що готовий очолити делегацію МАГАТЕ для поїздки на найбільшу в Європі атомну електростанцію, Запорізьку АЕС, яка зараз окупована росіянами.