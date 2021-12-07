Посольство США спростувало новину, яка з'явилася у виданні CNN про те, США розглядає можливі варіанти евакуації своїх громадян у разі нападу Росії на Україну.

Відповідний допис пресслужба посольства США в Україні розмістила на сторінці у Facebook.

“Всупереч новинам, уряд США наразі не розглядає питання про евакуацію урядового персоналу США або американських громадян з України”, – стверджують у посольстві.

Посольство здійснює звичайне планування дій у надзвичайних ситуаціях, як ми завжди це робимо, на випадок серйозного погіршення ситуації з безпекою.

Нагадаємо, 7 грудня видання CNN розмістило публікацію, в якій стверджує, що Пентагон розглядає можливі варіанти евакуації своїх громадян у разі нападу Росії на Україну. За словами CNN, американська адміністрація дуже стурбована кількістю військ, які зібрав Володимир Путін біля українських кордонів. Це може свідчити про те, що вторгнення Росії в Україну може статися у найкоротший термін.