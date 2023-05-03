Ще більше російських регіонів оголосили про скасування святкування Дня Перемоги 9 травня з міркувань безпеки та через відсутність військової техніки для демонстрації.

Про це повідомляє CNN.

CNN підрахував, що дев’ять регіонів Російської Федерації та тимчасово окупований півострів Крим скасували усі плани святкування Дня Перемоги – від військових парадів і феєрверків до традиційного маршу “Безсмертного полку” на честь перемоги над Німеччиною в 1945 році.

Зокрема мовиться про Псковську, Орловську, Курську, Бєлгородську, Воронезьку, Саратовську, Липецьку, Калузьку та Краснодарську області, а також тимчасово окупований Крим. Деякі з цих регіонів або мають спільний кордон з Україною, або ж розташовані поблизу кордону України.

Так, губернатор Саратовської області Роман Бисаргін 3 травня повідомив у соцмережі, що скасовують марш “Безсмертний полк”, а також традиційний феєрверк.

Про внесення змін у свої плани наприкінці минулого тижня також заявили губернатори Орловської та Псковської областей. Андрій Кличков з Орловської області заявив минулої п’ятниці в прямому етері на своїй сторінці у соцмережі “ВК”, що парад вирішили скасувати через загрозу безпеці та відсутність військової техніки.

“Ми змушені скасувати парад 9 травня. Це пов’язано з тим, що так, у нас немає військових частин, у нас немає техніки в області, а це участь дітей-курсантів, ветеранів, – і ми не можемо ними ризикувати, навіть знаючи, що є якісь гіпотетичні загрози”, – сказав він.

Губернатор Псковської області Михайло Ведерников у вихідні написав, що в його регіоні також не проводитимуть традиційні паради або ходу.

Минулого місяця CNN повідомляв, що Бєлгород, Курськ та тимчасово окупований Крим прийняли подібні рішення. Губернатор Бєлгородської області заявив, що цьогорічний парад Перемоги не відбудеться, щоб не “провокувати” українські сили значним скупченням військовослужбовців і техніки.

Тоді як влада Курської області прийняла аналогічне рішення “з міркувань безпеки”.

Влада Липецької та Воронезької областей підтвердили проведення параду 9 травня, але відмовилися від традиційного феєрверка.

Глава Калузької області Владислав Шапша також скасував феєрверки та масові заходи з міркувань безпеки, додавши, що у День Перемоги будуть присутні силовики.

Усі міста Краснодарського краю, крім Новоросійська, припинили підготовку до військового параду, повідомляє місцева адміністрація.

У деяких регіонах, зокрема в Бєлгороді та окупованому Криму, все частіше фіксують послідовні ймовірні атаки безпілотників.

Організатори “Безсмертного полку”, ініціативи, яка підтримується урядом, у квітні оголосили, що цього року ходу не проводитимуть, запропонувавши натомість висловлювати свої почуття в Інтернеті.

Минулими тижнями посилилися припущення, що марш може призвести до оприлюднення кількості загиблих російських солдатів в Україні. Міністерство оборони Росії не повідомляло про втрати з вересня минулого року, коли міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що загинуло 5937 російських військових.

1 травня у Білому домі підрахували, що росіяни зазнали щонайменше 100 000 втрат особового складу в Україні лише за минулі п’ять місяців.