Українські військові повідомили США та союзникам, що вони намагалися перехопити російську ракету під час і поблизу місця ракетного удару Польщі.

Про це CNN повідомив американський посадовець.

Незрозуміло, чи ця ракета протиповітряної оборони є тією ж ракетою, що вдарила по Польщі, проте інформація стала основою для поточної оцінки удару США.

Представник Пентагону зіслався на коментарі президента США Джо Байдена вчора ввечері: “Зважаючи на траєкторію, малоймовірно, що він був випущений з РФ. Але ми побачимо. Ми побачимо.”

Польські ЗМІ оприлюднили неофіційну інформацію про аварію в Пшеводові в Грубешівському районі, який розташований біля кордону з Україною. Як стало відомо, там загинули двоє осіб, на місці перебувають рятувальні служби та представники армії. Причина вибуху поки що невідома.

Своєю чергою, прессекретар Пентагону Пет Райдер поінформував, що США “знають про повідомлення преси про те, що дві російські ракети вдарили по території Польщі поблизу кордону з Україною”, але наразі не мають інформації для підтвердження цих повідомлень.

Американська розвідка підтвердила, що російський ракетний обстріл української енергомережі спричинив перекидання війни на сусідні країни, вразивши Польщу, яка є членом НАТО, і відключив електроенергію в більшій частині Молдови.

Ввечері 15 листопада російські військові завдали масованого обстрілу по території України. Вибухи було чутно у Києві, Львові, Кривому Розі, Харкові та Рівному.