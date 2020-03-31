При дотриманні карантину, в США очікується 82 тисяч смертей від коронавируса в серпні.

Про це сказала Дебора Біркс, координатор реагування на коронавірус в Білому домі, передає CNN.

Біркс пояснила, що рішення президента США Дональда Трампа продовжити карантин до 30 квітня грунтується на висновках, до яких прийшли вчені, розробивши математичну модель.

Чиновники розглянули 12 статистичних моделей.

Передбачається, що до серпня може налічуватися 82 тисячі летальних випадків.

“Якщо припустити, що соціальна дистанція триватиме до травня, то до серпня ми матимемо близько 82 тисяч осіб, які можуть померти від COVID-19”, – сказано в матеріалі.

Згідно з оцінками, в США щодня можуть помирати від коронавірусу понад 2 тисячі осіб. Модель, яка регулярно оновлюється, передбачає, що на 15 квітня знадобиться 61 тисяча лікарняних місць, в той час, як наразі забезпечено 224 тисячі.

“Ми стурбовані зростаючим числом потенційних жертв. Навіть після введення заходів соціального дистанціювання, попит на лікарняні послуги під час піку пандемії COVID-19, ймовірно, істотно перевищить наші можливості”, – сказала Брікс.