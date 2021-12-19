Про це повідомляє Reuters.
“Ми робимо це через пересторогу щодо поширення COVID-19. Запроваджені міри також допоможуть зменшити ризик зараження тих, хто буде працювати в офісі ”,– сказав президент CNN Джеф Цукер.
За повідомленням CNN, співробітники, яким необхідно працювати з офісу, зобов‘язані будуть носити маску.
Також, компанія внесе зміни в роботу студій та диспетчерських, щоб мінімізувати кількість людей.
За інформацією CNN, якщо ситуація стабілізується, співробітники зможуть повернутись до офісів у січні.
В серпні компанія звільнила трьох працівників, за те, що вони прийшли до офісу без щеплення.
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