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CNN звільнив 3 співробітників, які прийшли в офіс невакцинованими

Американський телеканал CNN звільнив трьох співробітників, які прийшли в офіс, не прищепивши проти коронавірусу.

Субота, 7 серпня 2021, 11:58

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

У службовій записці, розісланій співробітникам президентом компанії Джеффом Цукером, йдеться, що кожен співробітник CNN, який має працювати в офісі або на виїзних заходах з іншими журналістами, зобов’язаний пройти вакцинацію.

“Всі з відділів новин, спорту та студій, хто приходить зараз в офіс, повинні бути вакциновані. Ми це чітко роз’яснювали останні кілька місяців, тому плутанини бути не повинно”, – наголошується в документі.

Крім того, сертифікат про вакцинацію тепер може стати обов’язковим при вступі на посаду. CNN також зобов’язав співробітників носити маски в своїх офісах в Лос-Анджелесі, Вашингтоні та Атланті.

Також повернення співробітників в офіси, намічене на 7 вересня, перенесли на середину жовтня.

  • Раніше повідомлялось, що співробітникам і клієнтам гіганта з Волл-стріт Morgan Stanley буде заборонено входити в його нью-йоркські офіси, якщо вони не будуть повністю вакциновані проти COVID-19.
Теги: COVID-вакцина, вакцина проти коронавірусу, CNN

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