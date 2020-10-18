Американська компанія Coca-Cola припинить випуск свого першого дієтичного газованого напою Tab до кінця 2020 року – майже через 60 років після запуску його у виробництво.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Напій мав величезну кількість шанувальників у 1970-х і 1980-х роках.

У компанії відзначили, що давно планували відмовитися від випуску Tab, але пандемія коронавірусу прискорила прийняття такого рішення.

Так, почали відбуватися збої в постачаннях і змінилася поведінка споживачів. Це змусило Coca-Cola прискорити виконання свого “плану із раціоналізації асортименту напоїв”.

“Мова йде про те, щоб продовжувати слідувати за споживачем і дуже цілеспрямовано вирішувати, які з наших брендів найбільше заслуговують інвестицій та ресурсів, а також вживати жорстких, але важливих кроків для виявлення тих продуктів, які втрачають актуальність”, – відзначили в компанії.

Tab випускали з 1963 року. Це була перша дієтична газована вода Coca-Cola. Пік популярності напою припав на 1970-і і 1980-і роки.

Після виходу на ринок ще одного дієтичного напою в 1982 році – Diet Coke – попит на Tab почав падати. Але компанія не зупиняла виробництво напою через клієнтів, які хотіли і далі пити Tab.

Згідно з даними The Wall Street Journal, у 2019 році продажі Tab у світі склали всього 0,1% від загального обсягу продажів дієтичної коли (в $ 22 млрд). Так, частка Diet Coke склала 35% продажів, а Coke Zero Sugar – 22%.

Компанія відмовиться і від кількох інших напоїв: серед них Odwalla, Zico, Coca-Cola Life та Diet Coke Feisty Cherry.