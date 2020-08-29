Компанія Coca-Cola оголосила про те, що скоротить близько чотирьох тисяч робочих місць через зниження рівня продажів у зв'язку з пандемією.

Про це повідомляє CNN.

Працівників скоротять на підприємствах у США, Канаді та Пуерто-Ріко.

Компанія буде розділена на дев’ять нових підрозділів в рамках чотирьох географічних сегментів, а не на 17, як це зараз. Для цього потрібно перерозподілити ресурси та скоротити частину співробітників.

Після цього в Coca-Cola планують оптимізувати продукцію і сфокусуватися на розвитку п’яти основних категорій: Coca-Cola, газовані напої з різними смаками, вода, спортивні напої, кава і чай, а також соки й молоко.

Від скорочення штату компанія втратить від 350 до 550 млн доларів.

На початку 2020 року, до пандемії, в компанії було 86,2 тисячі співробітників, з яких 10 тисяч – проживають і працюють на території США.