Про це повідомляє CNN.
Працівників скоротять на підприємствах у США, Канаді та Пуерто-Ріко.
Компанія буде розділена на дев’ять нових підрозділів в рамках чотирьох географічних сегментів, а не на 17, як це зараз. Для цього потрібно перерозподілити ресурси та скоротити частину співробітників.
Після цього в Coca-Cola планують оптимізувати продукцію і сфокусуватися на розвитку п’яти основних категорій: Coca-Cola, газовані напої з різними смаками, вода, спортивні напої, кава і чай, а також соки й молоко.
Від скорочення штату компанія втратить від 350 до 550 млн доларів.
На початку 2020 року, до пандемії, в компанії було 86,2 тисячі співробітників, з яких 10 тисяч – проживають і працюють на території США.
- Майже 26% підприємств малого та середнього бізнесу мусили скоротити працівників через пандемію COVID-19.