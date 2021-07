Про це повідомляє телеканал CNN.

У компанії пояснили, що змінюють напій, щоб зробити його смак більш схожим на звичайну колу. Банка продукту також буде виглядати інакше – вся червона, а не червоно-чорна.

New can. New formula. Introducing the new and improved Coke Zero Sugar. Now more delicious. #BestCokeEver pic.twitter.com/wq4z01WF7s

— Coca-Cola (@CocaCola) July 13, 2021