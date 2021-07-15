Про це повідомляє телеканал CNN.

У компанії пояснили, що змінюють напій, щоб зробити його смак більш схожим на звичайну колу. Банка продукту також буде виглядати інакше – вся червона, а не червоно-чорна.

New can. New formula. Introducing the new and improved Coke Zero Sugar. Now more delicious. #BestCokeEver pic.twitter.com/wq4z01WF7s — Coca-Cola (@CocaCola) July 13, 2021

Цей крок пов’язаний з тим, що Coca-Cola зосереджує свої ресурси на своїх товарних знаках, включаючи Coke, Coke Zero Sugar і Diet Coke, після припинення випуску деяких брендів, що зазнають труднощів.

Компанія сподівається, що оновлена версія Coke Zero Sugar приверне більше споживачів.

“Не дивлячись на величезний успіх, Coca-Cola Zero Sugar як і раніше становить відносно невеликий відсоток продажів.

Вдосконалений рецепт ще більше наближає його смак до культової Coca-Cola”, – сказав генеральний директор компанії Джеймс Квінсі.

Нова версія, яка замінить поточну, з’явиться в Сполучених Штатах в цьому місяці, а в Канаді у вересні. Coca-Cola також вже оновила продукт на деяких міжнародних ринках.