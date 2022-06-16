Компанія Coca-Cola HBC більше не буде виробляти та продавати свої товари у Росії.

Про це повідомляє британське видання Reuters.

Зараз компанія планує розпродати всі наявні запаси продукції в Росії.

Коли вони закінчаться, то Coca-Cola HBC припинить своє виробництво й не буде продавати продукцію Coca-Cola та інші бренди Coca-Cola Company в Російській Федерації.

Нагадаємо, що раніше у Київській області поступово відновив роботу завод компанії “Кока-кола Беверіджес”. Підприємство планувало вийти на максимальну потужність до кінця травня.

Компанія не відмовилась від імпорту Coca-Cola в Україну з Чехії та Польщі. На такий крок погодилися, щоб уникнути дефіциту. Постачання поновлюватимуть поступово, оскільки завод не зможе “одночасно задовольнити потребу українського ринку”.

Довідка. Coca-Cola HBC – компанія системи Coca-Cola, що виробляє напої в Росії, Італії, Нігерії та країнах центральної й східної Європи.