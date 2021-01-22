Цього дня рівно сім років тому на Майдані Незалежності в центрі Києва загинули перші Герої Небесної Сотні.

Про це повідомляють #Букви.

Протистояння на вулиці Грушевського в Києві розпочалося ще 19 січня. Тоді традиційне недільне народне віче переросло в ходу мітингувальників до Верховної Ради. Шлях до урядового кварталу перекривали бійці підрозділу “Беркут”.

Відбулося серйозне протистояння і зіткнення. Учасники Революції Гідності перевертали автобуси, які використовувала міліція, кидали пляшки з бензином і бруківку в бійців “Беркута”, підпалювали шини. У відповідь силовики застосовували сльозогінний газ, світло-шумові гранати, гумові кулі, кийки і водомети.

Протистояння тривало більше двох діб і було призупинено 21 січня священиками, які встали між протестувальниками і спецпідрозділами.

А вранці 22 січня “Беркут” раптово пішов у атаку на вулиці Грушевського, застосовуючи гумові кулі і тимчасово відтіснивши демонстрантів від Європейської площі.

В той день стало відомо про перших загиблих на Майдані.

Так, вранці 22 січня від вогнепального поранення свинцевою картеччю загинув 20-річний Сергій Нігоян із Дніпропетровської області. Це сталося близько 6:00 ранку в Києві біля стадіону “Динамо” на вулиці Грушевського.

Згодом смертельне вогнепальне поранення в серце отримав 25-річний білорус Михайло Жизневский.

Крім того, 22 січня в лісі під Києвом було виявлено тіло львів’янина, вченого Юрія Вербицького зі слідами тортур. Раніше його та Ігоря Луценка викрали невідомі прямо з лікарні.

Отримали поранення і померли згодом у лікарнях Роман Сеник та Олександр Бадера.

Про трагічну дату нагадав на своїй сторінці в Facebook п’ятий президент України, лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко.

“День Соборності не тільки свято об’єднання нашої держави. А й, на жаль, скорботний день в українській історії, коли перші Герої Небесної Сотні віддали свої життя за ідеали Гідності і Свободи. 7 років тому, 22 січня, захищаючи Євромайдан, загинули великий українець вірменської національності Сергій Нігоян, великий білорус, який любив Україну, — Михайло Жизневський, та львівський науковець Юрій Вербицький. Вони віддали своє життя, аби ми мали шанс побудувати вільну європейську країну”, – зазначив Порошенко.

Політик наголосив, що про це важливо пам’ятати “не тільки сьогодні, але і, буквально, кожну хвилину”.

“Особливо зараз, коли ми, на жаль, бачимо і безсоромну передачу “беркутів”-убивць країні-агресору, і відновлення політичних переслідувань часів Януковича, і тиск на волонтерів та воїнів, і спроби підірвати авторитет армії, і багато-багато чого іншого, що можна об’єднати єдиним гірким словом — реванш. Усе це — спроба переписати історію під диктовку Кремля. Але вона не вдасться. Тому що є ми. Ми — носії пам’яті. Ми були там і ми пам’ятаємо все. Заради пам’яті про наших Героїв ми не дамо жодного шансу розвернути країну назад у російське ярмо”, – написав Порошенко.