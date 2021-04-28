Про це повідомляється на сайті відомства.
“Відповідно до Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) (щодо окремих питань завершення 2020/2021 навчального року)”, здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації. Водночас вони зберігають за собою право пройти її за власним бажанням”, – йдеться у повідомленні.
У міністерстві наголосили, що законодавством не передбачено вибіркове звільнення від проходження ДПА з якогось одного чи кількох предметів. Так само закон не звільняє від проходження ЗНО осіб, які планують вступати до закладів вищої освіти у 2021 році.
Пройти ДПА у закладі освіти (не у формі ЗНО) мають право зокрема:
- громадяни України, які завершили навчання й отримали документ про відповідний рівень загальної середньої освіти за кордоном;
- здобувачі освіти, які здобувають загальну середню освіту за вечірньою, заочною, сімейною (домашньою) формами;
- здобувачі, які перебувають в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах;
- здобувачі, які проживають на тимчасово окупованій території України, на території проведення антитерористичної операції (на період її проведення);
- здобувачі, які через поважні причини не брали участі в основній сесії ЗНО та були допущені до проходження додаткової сесії ЗНО, але не змогли через поважні причини взяти участь у ній.
Також підкреслюється, що громадяни, які проживають на тимчасово окупованій території країни (на території проведення ООС та території населених пунктів на лінії зіткнення) і не здобувають загальну середню освіту в закладах, підконтрольних Україні, мають для отримання атестату пройти річне оцінювання за 11-й клас у закладі освіти, до якого вони були зараховані.
“Надалі такі особи за їхнім бажанням можуть пройти ДПА у закладі освіти або у формі ЗНО. У разі, якщо такі особи не були зараховані до закладів освіти на території, підконтрольній Україні, і не мають результатів річного оцінювання, для них не може бути замовлено та видано документи про повну загальну середню освіту”, – повідомили в МОН.
Зазначається також, що у 2020/2021 навчальному році підсумкове оцінювання результатів навчання можна пройти дистанційно.
- Раніше повідомлялося, що Верховна Рада звільнила випускників 11 класів від проходження обов’язкової Державної підсумкової атестації у 2021 році. Вони зможуть обирати між ЗНО, ДПА і річним оцінюванням.