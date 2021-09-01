Сполучені Штати й надалі підтримуватимуть реформи в Україні. Цього року планують виділити понад 463 млн доларів, зокрема, на судову реформу.

Про це йдеться у спільній заяві щодо стратегічного партнерства, опублікованій Білим домом та Офісом президента.

Сторони дійшли згоди у тому, що реформа управління має вирішальне значення для забезпечення функціонування демократії на благо людей.

“На підтримку зусиль України з втілення реформ Уряд США з 2014 року надав Україні майже 2 мільярди доларів допомоги на розвиток та планує виділити понад 463 мільйони доларів допомоги цього року, у тому числі на програми, орієнтовані на демократію, права людини, місцеве управління та децентралізацію, приватизацію й судову реформу”, — наголосили сторони.

Україна, згідно з заявою, сконцентрується на реформах, що посилюють демократичні інститути, зміцнюють права людини та забезпечують справедливість.

“З цією метою Україна розробляє амбітний та всеосяжний План трансформації, який буде розглянуто на наступному засіданні Комісії стратегічного партнерства”, — йдеться в заяві.

Реформи та членство в НАТО

Нагадаємо, що 14 червня в Брюсселі відбувся саміт НАТО. Країни НАТО підтвердили рішення Бухарестського саміту 2008 року про намір в майбутньому прийняти Україну, але Київ має зосередитися на реформах і отримати План дій щодо членства (ПДЧ), про що свідчить прийняте за підсумками зустрічі комюніке.

8 липня Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна втрачає приблизно третину свого ВВП через корупцію. Держсекретар США наголосив на необхідності подолання корупції та озвучив 5 напрямків роботи для українського уряду, із якими США можуть допомогти:

прийняття законів щодо Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційну комісію суддів

забезпечення прозорого відбору очільників Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на основі заслуг кандидатів;

прийняття законів про прозоре корпоративне управління, яке захищатиме незалежність наглядових ради, генеральних директорів і відповідатиме стандартам ОБСЄ;

прийняття законів щодо демілітаризації, деполітизації та масштабування СБУ із передачею боротьби з корупцією у вищих ешелонах влади іншим установам, що створені для цього.

“Люди хочуть, щоб система працювала, щоб люди вірили в неї. Ми знаємо, що реформи забирають час. Ми знаємо, що олігархи — це потужні супротивники українців, їхні агенти роблять все можливе, щоб блокувати процес [реформ], опиратися йому, підривати зусилля для поширення демократії в Україні, але реформи мають підтримку українського народу”, — підсумував Блінкен.

У день проведення саміту НАТО президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю кільком іноземним ЗМІ. Він заявив журналістам, що хотів би отримати від президента США чітку відповідь щодо перспектив отримання Україною ПДЧ та вступу до НАТО — так чи ні.

Згодом це запитання на брифінгу було поставлене президенту США Джо Байдену з уточненням щодо того, чи може війна та окупація частини територій Росією перешкодити вступу України в НАТО. У відповідь він заявив, що Україні потрібно позбутися корупції.

“Моя відповідь на друге запитання — ні. На перше питання: потрібно позбутися корупції, відповідати іншим вимогам, які висуваються, виконати ПДЧ (План дій щодо НАТО — ред.). Я думаю, що тут поки не зрозуміло, яка ситуація”, – наголосив Байден.

7 липня на конференції з питань реформ сектору безпеки та оборони в Україні в Вільнюсі Зеленський заявив:

“Вже сьогодні ми б хотіли отримати перелік реформ, виконання яких дозволить Україні конкретно перейти до наступного кроку – до інтеграції з Альянсом”.

Спецпредставник генсека НАТО Джеймс Аппатурай відповів, що такого переліку немає.

“Скажу прямо: так воно не працює. Немає чіткого переліку критеріїв, після виконання яких надається ПДЧ або членство. Це політичні рішення, це не суто технічні критерії”, — сказав він.