Сто років тому, а саме 1921 року, розпочався перший штучний масовий голод в Україні.

Про це повідомляють в Українському інституті національної пам’яті.

Масовий голод торкнувся жителів Поволжя, Північного Кавказу та на Півдня України. В Україні це був перший масовий голод, що став наслідком поразки Української революції 1917-1921 років.

“У 1921 році крім природних факторів – небаченої посухи, що охопила значні території – до катастрофічного становища селян спричинилася грабіжницька політика більшовицької Росії, яка розглядала селянство як “підозрілий елемент”, який постійно перебуває під впливом “класових ворогів”. А Україну – як сировинний придаток, що мав забезпечувати “диктатуру пролетаріату” всім необхідним, у першу чергу – продовольством”, – зазначають в Інституті національної пам’яті.

“Урожай на півдні чудовий, тому питання життя і смерті для нас – зібрати з України 200-300 мільйонів пудів хліба”, – писав у травні 1921 року Володимир Ленін.

Продовольство у людей забирали силою. У пресі постійно лунали тези про куркулів, “які не хочуть ділитися хлібом”, хоча куркулями називали всіх, хто не хотів просто так віддавати своє майно та харчі.

Голод 1921-1923 років не приховували від міжнародної спільноти. Проте гуманітарну допомогу везли саме на Поволжя, а степові зони України продовжували віддавали продукти у Росію. Лише в серпні 1922 року продовольчі пайки з гуманітарних місій почали отримувати й українці.

Завдяки міжнародній допомозі ситуація в Україні стабілізувалася, проте більшовики вирішили розпочати експорт зерна – 13,5 млн пудів зерна нового врожаю з України відправили за кордон. Продовжували вивозити хліб і в Росію. Через це в південних регіонах України голод тривав до літа 1923 року.

Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України оцінює втрати українців в 1921-23 роках близько 935,8 тисяч осіб. 40% із них становили діти до 14 років.

День пам’яті жертв Голодоморів

26 листопада 1998 року президент Леонід Кучма підписав указ про те, щоб в четверту суботу листопада вшановувати День пам’яті жертв голодоморів. Пізніше цей день отримав назву “День пам’яті жертв голодоморів і політичних репресій”.

21 травня 2007 року президент Віктор Ющенко повернув назву – “День пам’яті жертв голодоморів”.

Традиційно о 16:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання. Крім того, відбудеться акція “Запали свічку пам’яті”.