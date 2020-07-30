Цього року Зовнішнє незалежне оцінювання на максимальний бал склали 447 осіб, це на 63 % більше, ніж минулого.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки.

Так, на основну сесію ЗНО цього року зареєструвалось 379 493 особи. Учасники могли скласти тести з чотирьох навчальних предметів, серед яких два обов’язкові: українська мова і література та історія України чи математика, а два на вибір. Для вибору були запропоновані: біологія, географія, фізика, хімія, англійська, іспанська, німецька, французька мови.

Загалом було проведено 913 995 тестувань – це 74,5 % від запланованої кількості.

“Традиційно найпопулярнішими навчальними предметами стали українська мова і література, історія України та математика. Також цьогоріч учасники активно обирали географію, англійську мову та біологію. Менше зареєстрованих було з фізики, хімії, іспанської, німецької та французької мов”, – зазначив т.в.о. Міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Зазначається, що цього року, порівнюючи з минулим роком, суттєво побільшало 200-бальників.

“Кількість осіб, які набрали максимальний тестовий бал і отримали оцінку 200 балів цього року, — 447, це більше на 63 %, ніж минулого. Найбільше “відмінників” із математики — 142 особи. На другому місці — англійська мова, 84. Кількість учасників, які отримали найвищий бал з фізики, — 60, тоді як минулоріч їх було лише 4. Крім того, один з учасників — учень звичайної сільської школи — набрав рекордну кількість балів із чотирьох предметів: українська мова і література — 200 балів, математика — 200 балів, англійська мова — 199 балів, фізика — 196 балів”, — наголосив Шкарлет.

У МОН додали, що тестування відбулись із дотриманням усіх правил безпеки та із застосуванням протиепідеміологічних засобів. Відповідно до цьогорічних протиепідемічних вимог учасників із температурою понад 37,2 С та/або ознаками гострих респіраторних захворювань не допускали до пунктів тестування. Загалом через виявлені ознаки ГРЗ до пунктів проведення ЗНО не допустили 127 осіб. Усі вони мали можливість зареєструватися для участі в додатковій сесії тестування.