Цьогорічне літо в столиці встановило 14 температурних рекордів, більшість з них - десять - у червні.

Про це повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень метеостанції, середня температура повітря цьогорічного літа у Києві становила +22,3 ºС, що на 1,9 ºС перевищило кліматичну норму і забезпечило другу позицію серед найспекотніших у Києві з 1881 року.

Водночас літо 2010 року залишається рекордсменом не лише у столиці, а й в Україні. Загалом найбільше позитивне відхилення від кліматичної норми з трьох місяців літа мав липень, який поділив другу позицію серед найтепліших за останні 140 років.

Найхолодніше було на початку календарного літа – 1 червня, коли температура під ранок знизилась до +7,4 °С, а найспекотнішим виявилось 24 червня, коли температура після полудня піднялась до +35,5 °С.

Також за літо було встановлено 14 температурних рекордів, більшість з них – десять – у червні.

Кількість опадів за літо на проспекті Науки склала 77 % кліматичної норми, воно ввійшло у двадцятку найсухіших у Києві з 1891 року.