Covid-19 Україна

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Цьогорічне засвічення головної ялинки відбудеться онлайн: де дивитися трансляцію

19 грудня, у День святого Миколая, о 19:00 відбудеться святкове засвічення головної ялинки країни на Софійській площі. Цьогоріч воно проходитеме онлайн.

П’ятниця, 18 грудня 2020, 13:23

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

“Ми з нетерпінням чекаємо тієї миті, коли поринемо в новорічну казкову атмосферу. І зробили все можливе, аби вона була безпечною. Звісно, на всіх новорічних локаціях буде контроль за дотриманням карантинних правил. Проте просимо й відвідувачів відповідально поставитись до встановлених вимог – тримати соціальну дистанцію та носити засоби безпеки! Ті, хто не матиме можливості потрапити на засвічення новорічної красуні, зможуть зробити це онлайн”, – зазначила директорка департаменту культури Діана Попова.

Трансляцію дійства можна буде подивитися на Facebook-сторінці #Букв.

Також трансляцію вестиме ТРК “Київ” та його Youtube-канал, Youtube-канал КМДА та Офіційний портал Києва.

Додамо, що для уникнення скупчення людей цьогорічний новорічний маршрут простягається на 8 км та має 7 локацій: Софійська площа, Арка дружби народів, пішохідно-велосипедний міст, парк “Володимирська гірка”, Алея художників, Андріївський узвіз та Контрактова площа.

 

Теги: головна ялинка країни, Київ, Софіївська площа, ялинка, трансляция

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