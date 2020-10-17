Про це повідомила пресслужба Уряду.

Змагання “Ігор Нескорених” будуть відбуватись у шести видах спорту: легка атлетика, пауерліфтинг, стрільба з лука, плавання, веслування на тренажері та велоспорт.

Реєстрація учасників триватиме до 25 жовтня 2020 року, а самі змагання відбуватимуться за місцем проживання учасників, в час та день, які зручні учаснику.

Зазначається, що учасник сам має обрати види спорту, місце змагань, день та час у період з 31 жовтня по 22 листопада 2020 року. Далі потрібно зробити свій підхід у дисципліні, відзняти його на відео та зафіксувати результат, відео надіслати до Організаційного комітету.

6 грудня 2020 року у прямому ефірі на соціальних платформах Invictus Games Team Ukraine у Facebook та YouTube будуть офіційно оголошені результати та нагороджені переможці у кожній дисципліні “Ігор Нескорених”.