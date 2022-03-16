Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква переконаний: дійсність України така, що її не готові бачити в НАТО – і потрібно шукати інші гарантії безпеки.

Про це він розповів в інтерв’ю виданню Telegraf.

“З початком активних бойових дій від самої інституції НАТО ми не отримали суттєвої допомоги”, – стверджує заступник Єрмака. “Не варто плутати це з допомогою від країн-членів НАТО, з якими ми на двосторонній основі ведемо постійний діалог і отримуємо від них допомогу”.

Під “відсутністю суттєвої допомоги” Жовква мав на увазі закриття неба над Україною, надання відповідних потужностей у сфері захисту повітряного простору України й у сфері авіації, а санкції, які вводить Північноатлантичний альянс, він вважає недостатніми.

“Україна має мислити реалістично: сьогодні нас не готові бачити членом НАТО, і це той результат, який ми фіксуємо”, – стверджує політик.

Він стверджує, що Україна повинна все одно шукати гарантії безпеки та після війни думати, що зробити, аби ця агресія не повторилася знову.

За словами Ігоря Жовкви, ця війна стала дзвіночком і до країн Північноатлантичного альянсу. Показовим було бомбардування Яворівського центру миротворчості, коли снаряд упав за 25 км від кордону Польщі (члена НАТО), а також в історії з російськими безпілотниками, які впали на території Хорватії та Румунії, пролетівши непоміченими кілька країн-членів Альянсу.

Говорячи про гарантії безпеки, Жовква назвав країни, з якими ці гарантії повинні обговорюватися.

“Безумовно, за столом перемовин з Росією мають бути й лідери як мінімум, держав-сусідів України. А також, представники великих держав — США, Велика Британія, очевидно, Німеччина, Франція, які будуть представляти Європейський союз. І треба буде говорити про те, яким чином дати гарантії безпеки Україні. І яким чином взагалі забезпечити систему безпеки в Європі”, – заявив він.

Заступник Єрмака додав, що подібні перемовини щодо України — предмет розмови не одного дня і можуть продовжитися вже після закінчення війни. Ці гарантії не повинні повторювати Будапештський меморандум.

Нагадаємо, очільник міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров з прихильністю висловився стосовно останніх заяв президента України Володимира Зеленського щодо долі України в НАТО, назвавши ці заяви “адекватними”.