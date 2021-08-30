28 серпня основна криптовалютна біржа Coinbase помилково сповістила користувачів про те, що їхні налаштування двофакторної аутентифікації були змінені. Декого це змусило продати свої активи.

Про це повідомляють Coinbase та американський канал CNBC.

Coinbase переконує, що сповіщення були надіслані через помилку, а не тому, що облікові записи користувачів були зламані.

“Вчора, з 13:45 за тихоокеанським стандартним часом до 15:07 за тихоокеанським стандартним часом (після опівночі за київським часом — ред.), Coinbase надіслала приблизно 125 тисячам клієнтів помилкові сповіщення про зміну налаштувань 2FA (двофакторної аутентифікації — ред.). Наші команди негайно розпізнали проблему і якнайшвидше попрацювали над тим, щоб ці помилкові сповіщення були припинені та усунуто основну проблему”, — йдеться в повідомленні.

Coinbase акцентувала, що розуміє, як цей інцидент впливає на рівень довіри на платформі.

“Ми продовжимо працювати, щоб повернути довіру кожного з наших клієнтів, на яких вплинули ці сповіщення”, — зазначили в компанії.

Проблема дійсно викликала занепокоєння серед користувачів. Щонайменше одну людину це змусило продати свою криптовалюту.

Дон Піртл, 53-річний офіцер поліції на пенсії, сказав CNBC, в п’ятницю після отримання електронного листа компанії він злякався, що хакер намагається захопити його обліковий запис, й продав криптовалюти на 60 тисяч доларів

“Я був наляканий до смерті. Я зв’язався з дочкою і її хлопцем. Я запитав їх: “Чи можу я продати свою криптовалюту?”. Я подумав: “Я маю продати це, перш ніж втрачу гроші”, — розповів Піртл.

Особливе занепокоєння цей інцидент викликав ще й тому, що тижнем раніше клієнти Coinbase, акаунти яких були зламані, не могли зв’язатися зі співробітниками платформи для отримання допомоги.