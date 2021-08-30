Про це повідомляють Coinbase та американський канал CNBC.
Coinbase переконує, що сповіщення були надіслані через помилку, а не тому, що облікові записи користувачів були зламані.
“Вчора, з 13:45 за тихоокеанським стандартним часом до 15:07 за тихоокеанським стандартним часом (після опівночі за київським часом — ред.), Coinbase надіслала приблизно 125 тисячам клієнтів помилкові сповіщення про зміну налаштувань 2FA (двофакторної аутентифікації — ред.). Наші команди негайно розпізнали проблему і якнайшвидше попрацювали над тим, щоб ці помилкові сповіщення були припинені та усунуто основну проблему”, — йдеться в повідомленні.
Coinbase акцентувала, що розуміє, як цей інцидент впливає на рівень довіри на платформі.
“Ми продовжимо працювати, щоб повернути довіру кожного з наших клієнтів, на яких вплинули ці сповіщення”, — зазначили в компанії.
Проблема дійсно викликала занепокоєння серед користувачів. Щонайменше одну людину це змусило продати свою криптовалюту.
Дон Піртл, 53-річний офіцер поліції на пенсії, сказав CNBC, в п’ятницю після отримання електронного листа компанії він злякався, що хакер намагається захопити його обліковий запис, й продав криптовалюти на 60 тисяч доларів
“Я був наляканий до смерті. Я зв’язався з дочкою і її хлопцем. Я запитав їх: “Чи можу я продати свою криптовалюту?”. Я подумав: “Я маю продати це, перш ніж втрачу гроші”, — розповів Піртл.
Особливе занепокоєння цей інцидент викликав ще й тому, що тижнем раніше клієнти Coinbase, акаунти яких були зламані, не могли зв’язатися зі співробітниками платформи для отримання допомоги.
- Торік у США поліція затримала хакерів, які зламали сторінки зірок і розмістили на їхніх сторінках рекламу криптовалюти.