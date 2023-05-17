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«Complete Care4you»: в Україні з’явився додаток для пацієнтів з ВІЛ та туберкульозом

В Україні з’явився новий додаток Complete Care4you, створений для пацієнтів з ВІЛ, туберкульозом, або клієнтів замісної підтримувальної терапії.

Середа, 17 травня 2023, 14:57
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Джерело: Центр громадського здоров’я України.

Мета створення цього додатку полягає у тому, щоб полегшити пацієнту лікування та відстеження своєї історії захворювання за допомогою спрощеного доступу до медичної інформації. Зокрема до плану лікування; призначеної зустрічі у лікаря; результатів досліджень; історії прийомів у лікаря; отримання різноманітної корисної інформації.

Завдяки додатку можна ефективно контролювати критичні події процесу лікування. Для цього необхідно налаштувати: нагадування про виконання плану лікування та про його зміну; нагадування про готовність досліджень; нагадування про майбутню зустріч у лікаря; планування наступного запису на прийом.

Оновлення надходитимуть в реальному часі.

Додамо, що регулювання фармацевтичної галузі України поступово переходить на стандарти ЄС, відтак одним із кроків на цьому шляху стане впровадження системи верифікації лікарських засобів в Україні з 2D-кодуванням.

Відтак, МОЗ спільно з проєктом Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) “Безпечні, доступні та ефективні ліки для українців” (SAFEMed) розробили дорожню карту з запуску цієї системи в Україні, що вже була презентована представникам асоціацій та бізнес-сектору.

МОЗ зупинилося на її деталізації, а саме: реалізації цьогоріч, опрацювавши коментарі, зауваження, побажання, озвучені бізнес-спільнотою восени торік.

Отже, на 2023 рік заплановано: підписання меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю між МОЗ та суб’єктами ринку; фіналізація та прийняття постанови Кабінету міністрів України, яка регулюватиме питання верифікації лікарських засобів з 2D-кодуванням; створення Національної організації верифікації лікарських засобів (НОВЛЗ) та комунікація з Єврокомісією щодо приєднання до Єврохабу.

Теги: ВІЛ, додаток, застосунок, лікування, медицина, МОЗ України, охорона здоров'я, пацієнти, туберкульоз, цифровізація

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