Про це повідомляє Reuters.
У Continental заявили, що цей крок відповідає санкціям, накладеним на РФ. Водночас представники компанії не уточнили які саме наслідки спіткають російських працівників.
“Щоб захистити наших співробітників у Росії від судового переслідування, за необхідністю ми тимчасово відновлюємо виробництво легкових шин для місцевого ринку на нашому шинному заводі в Калузі”, — йдеться в повідомленні.
Reuters посилаючись на власні джерела зазначає, що російська прокуратура попередила деякі західні компанії, що їхнім співробітникам може загрожувати арешт, якщо вони перекриють виробництво товарів першої необхідності.
- Нагадаємо, що десятки найбільших компаній світу припинили або скоротили свою діяльність у Росії у відповідь на її вторгнення в Україну.
- Однак деякі компанії продовжують працювати в РФ.