Німецький постачальник автозапчастин Continental тимчасово відновив виробництво шин для легкових автомобілів на своєму російському заводі в Калузі, аби захистити місцевих працівників, які в іншому випадку можуть бути притягнені до кримінальної відповідальності.

Про це повідомляє Reuters.

У Continental заявили, що цей крок відповідає санкціям, накладеним на РФ. Водночас представники компанії не уточнили які саме наслідки спіткають російських працівників.

“Щоб захистити наших співробітників у Росії від судового переслідування, за необхідністю ми тимчасово відновлюємо виробництво легкових шин для місцевого ринку на нашому шинному заводі в Калузі”, — йдеться в повідомленні.

Reuters посилаючись на власні джерела зазначає, що російська прокуратура попередила деякі західні компанії, що їхнім співробітникам може загрожувати арешт, якщо вони перекриють виробництво товарів першої необхідності.