Понад 100 світових лідерів, які зібралися на кліматичному саміті COP26, обіцяють припинити вирубку лісів до 2030 року. Сьогодні відбудеться підписання документів.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Експерти вітають цей крок, але зазначають, що попередня угода 2014 року “загалом не змогла уповільнити вирубування лісів”, а зобов’язання необхідно виконати.

Вирубування дерев призводить до зміни клімату, оскільки виснажує ліси, що поглинають величезну кількість CO2.

Нове зобов’язання підпишуть Канада, Бразилія, Росія, Китай, Індонезія та Демократична Республіка Конго. Ліси цих країн становлять близько 85% світових лісів.

Частина коштів у рамках нової угоди піде в країни, що розвиваються, на відновлення пошкоджених земель, боротьбу з лісовими пожежами та підтримку корінних народів.

Уряди 28 країн також візьмуть на себе зобов’язання виключити вирубку лісів зі світової торгівлі харчовими продуктами та іншими сільськогосподарськими продуктами, такими як пальмова олія, соя та какао.

Ці галузі сприяють вирубуванню лісів – адже необхідно звільнити місце для випасу тварин чи вирощування сільськогосподарських культур.

Понад 30 найбільших компаній світу візьмуть на себе зобов’язання припинити інвестиції у діяльність, пов’язану із вирубуванням лісу.

Також буде створено фонд 1,1 мільярда фунтів стерлінгів для захисту другого за величиною тропічного лісу у світі – у басейні Конго.