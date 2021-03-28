Программа доступа к вакцинам от коронавируса в более бедные страны COVAX, поддерживаемая Всемирной организацией здравоохранения, предполагает, что Институт сыворотки Индии (SII) возобновит полные поставки вакцины AstraZeneca для нее в мае.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на ЮНІСЕФ.

“Очікується, що постачання вакцини SII/AstraZeneca повністю відновляться до травня, а потім прискоряться”, – повідомила Reuters прессекретарка ЮНІСЕФ електронною поштою.

Вона додала, що COVAX – програма доступу до вакцин від COVID-19 країн з нижчим рівнем доходів – веде переговори з Нью-Делі, щоб забезпечити “деякі постачання” і у квітні. COVAX очікував в цілому 90 мільйонів доз від SII в березні та квітні, з яких він поки отримав близько 28 мільйонів.

ЮНІСЕФ є партнером-дистриб’ютором програми, здійснюваної спільно з альянсом вакцин GAVI.

Індія, найбільший у світі виробник вакцин, заявила в п’ятницю, що зробить внутрішні щеплення від COVID-19 пріоритетом у зв’язку з ростом числа інфекцій, і повідомила про своє рішення міжнародним партнерам.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявив в п’ятницю, що рішення Індії в цілому “зрозуміло”, але ВООЗ веде переговори та повинна надавати дози іншим країнам.

Він додав, що на сьогодні COVAX доставив 32 мільйони доз вакцини в 61 країну. Але 36 країн все ще чекають препарат, щоб почати щеплення.