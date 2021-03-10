Дитячий фонд Організації Об'єднаних Націй закликав країни пожертвувати більше коштів для допомоги бідним країнам отримати доступ до вакцин проти COVID-19, заявивши, що для цього потрібно ще приблизно 1 мільярд доларів.

Про це на Всесвітньому урядовому саміті в Дубаї повідомила виконавчий директор ЮНІСЕФ Генрієтта Фор, пише Reuters.

ЮНІСЕФ, найбільший у світі покупець вакцин, бере участь у підтримуваній Всесвітньою організацією охорони здоров’я програмі COVAX з постачання щеплень проти COVID-19 країнам з економікою, що розвивається.

“Ми просимо світ збільшити фінансування для ЮНІСЕФ й нашого розподілу вакцин. Нам потрібно ще близько 1 мільярда доларів”, – сказала Генрієтта Фор.

За її словами, це фінансування можна використовувати для зміцнення систем охорони здоров’я в бідніших країнах і для підтримки поширення там вакцин.

Ініціатива COVAX спрямована на постачання не менше 2 мільярдів доз вакцини проти COVID-19 цього року, зокрема 1,3 мільярда доз у країни з низьким рівнем доходів.

Фор закликала виробників вакцин підписати ліцензійні угоди, щоб препарати можна було виробляти на місцевому рівні, виділивши Африку як ринок, який цього потребує.

Також вона зазначила, що схема COVAX навряд чи зможе охопити весь світ цього року.

“Нам ще багато чого належить зробити, і ми могли б зробити більше, якби нам допомагали”, – сказала Фор.