Про негативну динаміку поширення коронавірусу на території Європи нагадали у пресслужбі ВООЗ.
Протягом тижня, з 18 по 24 жовтня, було зафіксовано на 4% більше випадків зараження коронавірусом у світі. При цьому, 57% випадків було зафіксовано в Європі.
При цьому, на території Африки зафіксували зменшення кількості нових випадків зараження (на 21%). В Азії кількість нових випадків зараження коронавірусом зросла на 14% у порівнянні з минулих тижнем.
Загалом, станом на 24 жовтня, у світі було зафіксовано понад 243 мільйони випадків зараження коронавірусом та понад 4,9 млн смертей.
Як приклад, в Австрії зафіксували найбільшу кількість нових випадків зараження коронавірусом у 2021 році. За минулу добу в країні зафіксовано 4261 випадок зараження. Це значно більше середньостатистичного показника минулого тижня (3,5 тис. випадків).
Востаннє така ж ситуація була в листопаді 2020 року. Тоді за добу в країні захворіли понад 4 тисячі осіб, але в той час не було розпочато кампанію з вакцинації проти коронавірусу.
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