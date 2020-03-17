Американський Центр з контролю за захворюваннями опублікував тимчасові рекомендації для медустанов щодо профілактики та контролю інфекцій для пацієнтів з підозрою на COVID-19 або з підтвердженими випадками.

Про це повідомляється на сайті Центру з контролю та профілактики захворювань (Centre for disease control and prevention).

У центрі нагадують, що основний спосіб заразитися – це повітряно-крапельний шлях, коли люди кашляють або чхають. Цей аерозоль зависає в повітрі і може потрапити в рот, ніс або очі людей, які знаходяться поблизу, або, можливо, вдихати в легені. При цьому передача по повітрю від людини до людини на великі відстані малоймовірна.

Основні дистриб’ютори в США заявляють про брак засобів індивідуального захисту, зокрема, респіраторів N95, масок для обличчя та халатів.

У центрі підкреслюють, що в періоди нестачі таких засобів захисту слід розглянути альтернативи N95, в тому числі інші класи FFR, еластомірні напівмаски та респіратори для очищення повітря з повною лицьовою частиною та респіратори з очищенням повітря (PAPR).

Рекомендації Центру:

Мінімізуйте ймовірність впливу

Превентивні заходи повинні вживатися до прибуття / надходження пацієнта, протягом усього періоду лікування / знаходження пацієнта в медустанові і до тих пір, поки палату пацієнта не продезинфікують.

До прибуття пацієнта

Пацієнта слід попросити заздалегідь зателефонувати і обговорити необхідність перенести візит, якщо у нього є симптоми респіраторної інфекції (наприклад, кашель, біль у горлі, лихоманка).

Для пацієнтів, які хочуть пройти обстеження на респіраторну інфекцію, необхідно з’ясувати, чи дійсно їм треба прийти до медустанови або можлива консультація віддалено.

Якщо пацієнт повинен прийти на прийом, попросіть його зателефонувати заздалегідь і проінформувати про наявність симптомів респіраторної інфекції і вжити відповідних профілактичних заходів – одягнути маску.

Візит пацієнта

Необхідно продумати обмеження точок входу до медустанови.

Подбати про те, щоб всі особи з симптомами COVID-19 або іншими респіраторними інфекціями (наприклад, лихоманка, кашель) дотримувалися гігієни дихання, гігієни рук.

Розміщуйте візуальну інформацію (наприклад, знаки, плакати) на вході і в стратегічно важливих місцях (наприклад, в зонах очікування, ліфтах, кафе), щоб пацієнтам нагадувати про гігієну рук, дихальну гігієну.

Необхідно забезпечити витратні матеріали: спиртовмісні антисептики, серветки та урни для їх утилізації.

Слід встановити фізичні бар’єри (наприклад, скляні або пластикові вікна) в зонах прийому.

Необхідно забезпечити безпечне сортування та ізоляцію пацієнтів з симптомами COVID-19 або іншими респіраторними інфекціями.

Пріоритет сортування пацієнтів з респіраторними симптомами

Під час реєстрації у всіх пацієнтів необхідно питати про наявність симптомів респіраторної інфекції та історії поїздок в райони, де зафіксовано COVID-19.

Ізолювати пацієнта в кімнаті для огляду з дверима.

Госпіталізація пацієнта

Медикам слід оцінити необхідність госпіталізації пацієнтів з COVID-19 або іншими респіраторними інфекціями. Можливо людині буде досить догляду вдома.

У разі госпіталізації пацієнта з підозрою на COVID-19, його слід помістити в кімнату для однієї особи з закритими дверима. Пацієнт повинен мати окрему ванну кімнату.

Дотримуйтесь стандартних запобіжних заходів

Стандартні запобіжні заходи передбачають, що кожна людина потенційно заражений або колонізований патогеном. Тому слід використовувати респіратор або лицьову маску, халат, рукавички і засоби захисту очей.

Гігієна рук

Медик повинен мити руки до та після всіх контактів з пацієнтом, контакту з потенційно інфікованими матеріалами, а також перед одяганням і після зняття захисного одягу, включаючи рукавички.

Для обробки слід використовувати антисептик або мити руки з милом і водою протягом не менше 20 секунд.

Будь-які повторно засоби індивідуального захисту (ЗІЗ), які повторно використовуються, необхідно дезінфікувати.

Респіратор або маска для обличчя

Одягніть респіратор або маску для обличчя перед входом в кімнату пацієнта.

Респіратори N95 або респіратори, що забезпечують більш високий рівень захисту, слід використовувати замість лицьової маски.

Одноразові респіратори і маски для обличчя слід знімати і викидати після виходу з кімнати пацієнта. Після слід помити руки.

При використанні багаторазових респіраторів їх необхідно очистити і продезінфікувати відповідно до інструкцій виробника.

Захист очей

Одягайте захисні окуляри (тобто захисні окуляри, який закриває передню і бічні сторони особи). Особисті окуляри й контактні лінзи НЕ вважаються адекватним захистом очей.

Зніміть захисні окуляри перед тим, як покинути кімнату пацієнта або зону догляду.

Продезінфікуйте захисні окуляри відповідно до інструкцій виробника. Одноразові засоби захисту очей слід утилізувати відразу після використання.

Рукавички

Одягайте чисті нестерильні рукавички при вході в палату.

Замініть рукавички, якщо вони порвалися або сильно забруднені.

Знімайте і викидайте рукавички відразу перед виходом з кімнати пацієнта, вимийте руки.

Халати

При вході в палату до пацієнта надіньте чистий захисний халат. Поміняйте його, якщо забрудниться.

Зніміть і викиньте халат в спеціальний контейнер для сміття або білизни перед тим, як покинути кімнату пацієнта. Одноразові халати слід викидати після використання. Тканинні халати слід прати після кожного використання.

Якщо є брак халатів, то вони надаються в першу чергу для:

процедур, що генерують аерозоль;

процедур, де можуть бути бризки;

процедур по догляду за пацієнтами з високим ступенем контакту, які надають можливості для передачі патогенів на руки і одяг медпрацівника, наприклад:

переодягання;

купання / душ;

гігієнічні процедури;

зміна постільної білизни;

зміна нижньої білизни, похід в туалет;

обробка ран.

Збір діагностичних респіраторних зразків

При зборі діагностичних зразків дихальних шляхів медпрацівник повинен носити респіратор N95 або вище класу, захисні окуляри, рукавички і халат.

Кількість персоналу, присутніх під час процедури, має бути обмежена тільки тими, які реально необхідні.

Збір зразків слід проводити у звичайній кімнаті для огляду з закритими дверима.

Оперативно очистіть і продезінфікуйте поверхні приміщення.

Доступ відвідувачів до медустанови

Всі відвідувачі повинні піклуватися про часту гігієну рук і дотримуватися правил гігієни дихання.

Пасивний скринінг відвідувачів на наявність симптомів гострого респіраторного захворювання перед входом до медичного закладу.

Розміщуйте візуальні сповіщення (наприклад, знаки, плакати) на вході і в стратегічно важливих місцях, радячи відвідувачам не входити в установу в разі хвороби.

Інформування відвідувачів про правильне використання засобів індивідуального захисту.

Відвідування пацієнтів, наприклад, онкологічних і трансплантаційних відділень, має бути обмежена.

Обмежте відвідування пацієнтів з COVID-19.

Обмежте відвідування пацієнтів з COVID-19. Визначте місця, де можуть перебувати відвідувачі.

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Впровадження інженерного контролю

Необхідно продумати і встановити технічні засоби контролю, щоб мінімізувати контакт медперсоналу з хворими. Це: фізичні бар’єри або перегородки, штори між пацієнтами в загальних зонах, системи очищення повітря.

Навчання медичного персоналу

Всьому медперсоналу необхідно провести перепідготовку. Сюди входить правильне використання ЗІЗ до догляду за пацієнтом, включаючи запобігання забруднення одягу, шкіри та навколишнього середовища під час процесу.

Екологічний інфекційний контроль

Під час догляду за пацієнтами з COVID-19 або підозрою на коронавірус слід використовувати спеціальне медичне обладнання.

Все медобладнання повинно бути продезінфіковані відповідно до інструкцій виробника та правил установи.

Переконайтеся, що процедури очищення навколишнього середовища і дезінфекції виконуються послідовно і правильно.

Для ГРВІ підходять звичайні процедури очищення і дезінфекції (наприклад, використання засобів для чищення та води).

Догляд за пральні, кухнею повинен здійснюватися відповідно до звичайних процедур.

Звітність всередині і між установами охорони здоров’я і органами громадської охорони здоров’я

Передайте інформацію про відомих пацієнтах з COVID-19 всьому персоналу, перш ніж передавати їх в інші відділення установи і в інші медичні установи.