Про це повідомив сьогодні на брифінгу головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.
Він нагадав, що в Україні зафіксовано 17 летальних випадків серед пацієнтів, заражених коронавірусом, з них 4 за минулу добу.
При цьому Ляшко наголосив, що в статистику летальних випадків потрапляють всі пацієнти, у яких діагностовано COVID-19. Однак це не означає, що у всіх 17 летальних випадках саме коронавірус призвів до смерті.
“Сьогодні в статистику летальних випадків від коронавірусної хвороби потрапляють всі випадки, коли ми діагностували COVID-19. Це не означає, що у всіх 17 випадках коронавірусна хвороба призвела до летального результату. Оскільки, проводячи аналіз і розглядаючи кожен конкретний випадок, ми відстежуємо, що смерть відбувається з інших причин”, – заявив Ляшко.
Він пообіцяв, що незабаром буде опублікована “детальна розбивка” по кожному з 17 летальних випадків.
“Але звертаємо увагу, що найбільша кількість летальних випадків сьогодні реєструється у хворих на цукровий діабет“, – зазначив Ляшко.
Він уточнив, що люди похилого віку, особливо з хронічними захворюваннями (особливо тими, які пригнічують імунну систему), сьогодні знаходяться в групі ризику.
“Захист цих людей – наш спільний обов’язок… Ми повинні їх ізолювати і зробити все можливе, щоб на період карантину не допустити їхнього інфікування. Оскільки в цій групі найбільше виникає ускладнень, найважче протікає захворювання і найбільша кількість летальних випадків. І така статистика в усьому світі”, – заявив Ляшко.
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(На відео – з 2:35)
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