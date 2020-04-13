Спеціальний представник Генерального директора Всесвітньої організації охорони здоров'я з питань пандемії Девід Набарро заявив, що коронавірус COVID-19 буде переслідувати людську расу, поки не розроблять вакцину.

Про це пише The Hill.

“Ми не дуже впевнені, що це буде проходити хвилеподібно, як це відбувається з грипом. Ми думаємо, що це буде вірус, який буде переслідувати людство протягом досить довгого часу, поки ми всі не зможемо отримати вакцину, яка захистить нас, і будуть невеликі спалахи, які будуть виникати спорадично”, – сказав Набарро.

Він додав, що країнам необхідно розробити захисний механізм, щоб виявляти випадки в міру їх появи, ізолювати хворих і запобігати розвитку спалахів.

Крім того, на питання, як він оцінює рівень глобального співробітництва на даний момент, Набарро сказав, що хотів би бачити “набагато більш тісну співпрацю між лідерами”.

“Мені б хотілося, щоб вони об’єдналися і продемонстрували світові, що, на їхню думку, проти цієї глобальної загрози необхідно боротися спільними діями всіх країн та їх народів”, – додав він.