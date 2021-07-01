Науковці з Утрехтського університету (Нідерланди) заявили, що COVID-19 часто зустрічається у домашніх кішок і собак, власники яких захворіли цим захворюванням.

Про це повідомляється на сайті університету.

Мазки були взяті у 310 домашніх тварин із 196 домогосподарств, де господарі хворіли COVID-19.

Шість кішок і сім собак дали позитивний результат ПЛР, в той час як 54 тварини дали позитивний результат на антитіла до вірусу.

“Якщо у вас COVID-19, вам слід уникати контактів зі своєю кішкою або собакою, як і з іншими людьми. Основна проблема полягає не в небезпеці для здоров’я тварин, а в потенційному ризику того, що домашні тварини можуть слугувати резервуаром вірусу і повторно занести його в людську популяцію”, – сказала доктор Ельс Броенс із Утрехтського університету.

При цьому автори дослідження зазначають, що на сьогоднішній день не було зареєстровано ніяких доказів передачі вірусу від домашньої тварини до власника.

Більшість інфікованих домашніх тварин, як правило, переносять захворювання безсимптомно або з легкими симптомами COVID-19.

Дослідники з Утрехтського університету збирали мазки у тварин за допомогою пересувної ветеринарної клініки.

Фото: UNIVERSITY OF UTRECHT

Результати були представлені на Європейському конгресі клінічної мікробіології та інфекційних хвороб, повідомляє Американська асоціація сприяння розвитку науки:

4,2% показали докази поточної інфекції;

17,4% дали позитивний результат на антитіла.

Проте дослідники говорять, що найбільш вірогідний шлях передачі вірусу – від людини до тварини, а не навпаки.

Науковий портал phys.org посилається на окреме дослідження, проведене Університетом Гуелфа в Онтаріо, Канада, показало, що кішки, які спали на ліжку своїх господарів, швидше за все піддавалися особливому ризику зараження.

В цілому 48 кішок і 54 собаки з 77 будинків були протестовані на антитіла до COVID-19. Близько 67% домашніх кішок і 43% домашніх собак дали позитивний результат, у порівнянні з 9% собак і кішок з притулку і 3% бездомних кішок.

У чверті домашніх тварин спостерігалися симптоми захворювання – від втрати апетиту до утрудненого дихання. У більшості випадків перебіг хвороби був легким, три випадки були важкими.