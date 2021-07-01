Дослідження Утрехтського університету (Нідерланди) заявили, що COVID-19 часто зустрічається у домашніх кішок і собак, власники яких захворіли цим захворюванням.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Мазки були взяті у 310 домашніх тварин в 196 будинках, де господарі хворіли COVID-19.

Шість кішок і сім собак дали позитивний результат ПЛР, в той час як 54 тварин дали позитивний результат на антитіла до вірусу.

“Якщо у вас COVID-19, вам слід уникати контактів зі своєю кішкою або собакою, як і з іншими людьми. Основна проблема полягає не в небезпеці для здоров’я тварин, а в потенційний ризик того, що домашні тварини можуть діяти як резервуар вірусу і повторно занести його в людську популяцію “, – сказав доктор Ельс Броенс з Утрехтського університету.

При цьому автори дослідження заявили, що на сьогоднішній день не було зареєстровано ніяких доказів передачі вірусу від домашньої тварини до власника.

Більшість інфікованих домашніх тварин, як правило, переносять захворювання безсимптомно або виявляють легкі симптоми COVID-19.

Дослідники з Утрехтського університету збирали мазки у тварин за допомогою пересувної ветеринарної клініки.

Результати були представлені на Європейському конгресі клінічної мікробіології та інфекційних хвороб:

4,2% показали докази поточної інфекції;

17,4% дали позитивний результат на антитіла.

Наступні тести показали, що всі тварини з позитивною реакцією на ПЛР (полімеразна ланцюгова реакція) побороли інфекцію і продовжили вироблення антитіл.

Дослідники говорять, що найбільш вірогідний шлях передачі вірусу – від людини до тварини, а не навпаки.

Відзначається, що в Росії проти COVID-19 почали вакцинувати деяких тварин.

Але доктор Броенс сказав: “Зараз я не бачу наукових доказів цьому. Здається малоймовірним, що домашні тварини грають роль в пандемії”.

Окреме дослідження, проведене Університетом гвельфів в Онтаріо, Канада, показало, що кішки, які спали на ліжку свого господаря, мабуть, піддавалися особливому ризику зараження.

В цілому 48 кішок і 54 собаки з 77 будинків були протестовані на антитіла до COVID-19. Близько 67% домашніх кішок і 43% домашніх собак дали позитивний результат, в порівнянні з 9% собак і кішок з притулку для тварин і 3% бездомних кішок в цьому районі.

У чверті домашніх тварин спостерігалися симптоми захворювання – від втрати апетиту до утрудненого дихання. У більшості випадків перебіг хвороби було легким, три випадки були важкими.

Заведующий кафедрой ветеринарной медицины Кембриджского университета профессор Джеймс Вуд сказал, что эти два исследования дополняют другие доказательства того, что значительная часть кошек и собак может заразиться вирусом от своих владельцев.