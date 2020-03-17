Про це йдеться в матеріалі для веб-порталу Medscape.
Перший офіційно зареєстрований випадок зараження коронавірусною інфекцією в Італії датується 30 січня.
Тоді декількох китайських туристів, які приїхали з Уханю через Пекін, госпіталізували в лікарню Спалланцані в Римі, що спеціалізується на інфекційних захворюваннях.
У той же день міністр охорони здоров’я Роберто Сперанса оголосив заборону на авіасполучення для рейсів, що прибувають до Італії з будь-якого китайського міста, включаючи Гонконг і Макао, щоб заблокувати можливе розповсюдження інфекції.
Але через кілька днів в країні фіксувалися нові випадки зараження. Першими госпіталізували італійців, які раніше повернулися з Уханю. Оскільки всі випадки були “привезеними”, медики були спокійні, тому що сподівалися, що, закривши повітряне сполучення з Китаєм, поширення інфекції вдасться швидко уникнути.
Про поширення коронавірусу всередині країни стало відомо через майже місяць. 20 лютого італійку з регіону Ломбардія госпіталізували з атиповою пневмонією. Вона не їздила до Китаю і не спілкувалася з будь-ким із представників азіатського регіону.
Невелике містечко Кодоньо стало новим осередком поширення вірусу. З кожним днем тут знаходили нові випадки зараження. Незабаром регіон закрили на двотижневий карантин.
Через три тижні, 12 березня, в Італії вже було зареєстровано понад 15 тисяч випадків підтвердженого зараження коронавірусною інфекцією. З них понад тисяча людей померла, а близько 1,2 тисячі – одужали.
Тепер вся країна на суворому карантині, але в великих містах щодня з’являються десятки нових хворих, а медикам часом доводиться вибирати кого рятувати від зараження.
Роберто Косентіно, голова відділення невідкладної допомоги в лікарні Папи Івана XXIII в Бергамо, одному з найбільш постраждалих міст, живе в лікарні останні 3 тижні.
“Це як хвиля. Зараз у нас близько 60-80 нових пацієнтів з COVID-19 в день”, – розповів він.
Щоб подолати кризу, італійські лікарі звернулися за допомогою до колег з Китаю. Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо попросив свого китайського колегу Ван І про допомогу.
Щоб запобігти поширенню коронавірусу, інші країни Європи беруть приклад з Італії.
Головний урок, який витягли італійці – скорегувати систему проведення тесту на наявність коронавірусної інфекції.
Джованні Мага, директор Інституту молекулярної генетики Італійської національної дослідницької ради в регіоні Ломбардія, розповів, що вони тестують всіх, у кого є симптоми можливого зараження.
“Існує безліч суперечок про те, кого потрібно тестувати на наявність вірусу SARS-CoV-2. У багатьох країнах тестують тільки людей з симптомами. На початку епідемії ми вирішили перевірити всіх, хто контактував з людиною, інфікованою вірусом, і це те, що ВООЗ також рекомендує. Але в результаті це стало неможливим, і тепер ми тестуємо тільки тих, у кого є симптоми”, – пояснив він.
Він вважає, що якщо проводити тести всім, то можна знайти набагато більше випадків зараження, оскільки у деяких людей симптоми можуть бути легкими.
“На думку багатьох епідеміологів, інші країни можуть опинитися в такій же ситуації, як Італія кілька тижнів тому … Але оскільки вони не перевіряють безсимптомних людей, вони просто не знають про це”, – зазначив він.
Також медик вважає, що на початковому етапі поширення коронавірусу будь-якій країні необхідно максимально розширити методи дослідження можливих випадків зараження.
- 15 березня в аеропорту “Бориспіль” для 123 евакуйованих з Італії українців провели експрес-тест на COVID-19. Всі результати негативні.