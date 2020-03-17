Італія - ​​епіцентр поширення коронавірусної інфекції на території Європи. Досвід цієї держави може бути корисним для інших країн, де повідомляють про перші випадки зараження.

Про це йдеться в матеріалі для веб-порталу Medscape.

Перший офіційно зареєстрований випадок зараження коронавірусною інфекцією в Італії датується 30 січня.

Тоді декількох китайських туристів, які приїхали з Уханю через Пекін, госпіталізували в лікарню Спалланцані в Римі, що спеціалізується на інфекційних захворюваннях.

У той же день міністр охорони здоров’я Роберто Сперанса оголосив заборону на авіасполучення для рейсів, що прибувають до Італії з будь-якого китайського міста, включаючи Гонконг і Макао, щоб заблокувати можливе розповсюдження інфекції.

Але через кілька днів в країні фіксувалися нові випадки зараження. Першими госпіталізували італійців, які раніше повернулися з Уханю. Оскільки всі випадки були “привезеними”, медики були спокійні, тому що сподівалися, що, закривши повітряне сполучення з Китаєм, поширення інфекції вдасться швидко уникнути.

Про поширення коронавірусу всередині країни стало відомо через майже місяць. 20 лютого італійку з регіону Ломбардія госпіталізували з атиповою пневмонією. Вона не їздила до Китаю і не спілкувалася з будь-ким із представників азіатського регіону.

Невелике містечко Кодоньо стало новим осередком поширення вірусу. З кожним днем ​​тут знаходили нові випадки зараження. Незабаром регіон закрили на двотижневий карантин.

Через три тижні, 12 березня, в Італії вже було зареєстровано понад 15 тисяч випадків підтвердженого зараження коронавірусною інфекцією. З них понад тисяча людей померла, а близько 1,2 тисячі – одужали.

Тепер вся країна на суворому карантині, але в великих містах щодня з’являються десятки нових хворих, а медикам часом доводиться вибирати кого рятувати від зараження.

Роберто Косентіно, голова відділення невідкладної допомоги в лікарні Папи Івана XXIII в Бергамо, одному з найбільш постраждалих міст, живе в лікарні останні 3 тижні.

“Це як хвиля. Зараз у нас близько 60-80 нових пацієнтів з COVID-19 в день”, – розповів він.

Щоб подолати кризу, італійські лікарі звернулися за допомогою до колег з Китаю. Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо попросив свого китайського колегу Ван І про допомогу.

Щоб запобігти поширенню коронавірусу, інші країни Європи беруть приклад з Італії.

Головний урок, який витягли італійці – скорегувати систему проведення тесту на наявність коронавірусної інфекції.

Джованні Мага, директор Інституту молекулярної генетики Італійської національної дослідницької ради в регіоні Ломбардія, розповів, що вони тестують всіх, у кого є симптоми можливого зараження.

“Існує безліч суперечок про те, кого потрібно тестувати на наявність вірусу SARS-CoV-2. У багатьох країнах тестують тільки людей з симптомами. На початку епідемії ми вирішили перевірити всіх, хто контактував з людиною, інфікованою вірусом, і це те, що ВООЗ також рекомендує. Але в результаті це стало неможливим, і тепер ми тестуємо тільки тих, у кого є симптоми”, – пояснив він.

Він вважає, що якщо проводити тести всім, то можна знайти набагато більше випадків зараження, оскільки у деяких людей симптоми можуть бути легкими.

“На думку багатьох епідеміологів, інші країни можуть опинитися в такій же ситуації, як Італія кілька тижнів тому … Але оскільки вони не перевіряють безсимптомних людей, вони просто не знають про це”, – зазначив він.

Також медик вважає, що на початковому етапі поширення коронавірусу будь-якій країні необхідно максимально розширити методи дослідження можливих випадків зараження.