Обраний президент США Джо Байден планує підписати десятки указів і спрямувати до Конгресу великі законопроєкти в перші дні після своєї інавгурації.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на радників Байдена, а також інформацію нового голови адміністрації Рона Клейна.

Серед іншого, Байден планує скасувати деякі укази свого попередника Дональда Трампа, які стосуються імміграції та зміни клімату.

Крім того, ряд заходів буде спрямовано на боротьбу з епідемією коронавірусу.

Криза COVID-19:

• Конгресу США буде запропоновано розглянути пакет ініціатив зі стимулювання економіки країни в умовах пандемії коронавірусу COVID-19. Він передбачає виділення 1,9 трлн доларів (на боротьбу з коронавірусом і кампанію з вакцинації, надання допомоги населенню; і на допомогу підприємствам).

• Новий президент планує зробити носіння захисних масок для обличчя обов’язковим на території федеральної власності та під час поїздок між штатами.

• Планується продовжити звільнення від виплат за студентськими позиками та продовжити мораторій на виселення.

• Байден має намір підписати розпорядження щодо надання допомоги школам і підприємствам (щоб вони могли безпечно відновлювати роботу), розширення тестування на коронавірус.

• Федеральним агентствам буде доручено вжити негайних заходів із надання економічної допомоги працюючим сім’ям, які постраждали від кризи.

• Джо Байден планує повернути Сполучені Штати до Світової організації охорони здоров’я. Дональд Трамп раніше оголосив про вихід США з цієї організації, зазначивши, що вона нібито не в змозі належним чином контролювати пандемію COVID-19.

Клімат:

• Байден має намір повернути США до Паризької кліматичної угоди – глобального пакту про скорочення викидів вуглецю, з якого США вийшли за президентства Трампа.

• Планується знову запровадження обмежень на забруднення метаном для нових та наявних нафтогазових операцій (були скасовані Трампом).

• Новообраний президент хоче заборонити нові дозволи на видобуток нафти та газу на державних землях і в акваторіях, включно з Арктичним національним заповідником.

• Байден має намір скасувати дозвіл на будівництво трубопроводу Keystone XL, по якому нафта повинна була транспортуватися з Канади до США.

• Планується фінансування проєктів у сфері “чистої енергетики”.

У сфері імміграції Байден може:

• спрямувати до Конгресу США масштабний законопроєкт про імміграцію, який може легалізувати мільйони іммігрантів, котрі проживають у Сполучених Штатах без офіційного дозволу;

• скасувати суперечливу заборону на в’їзд до США для громадян деяких переважно мусульманських країн;

• відновити програму DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), що надає деяким групам нелегальних іммігрантів, які прибули до США у віці до 16 років, захист від депортації на два роки з наступним продовженням і можливістю отримання дозволу на працевлаштування;

• скасувати політику Дональда Трампа, згідно з якою на кордоні батьків-іммігрантів відокремлювали від їхніх дітей (включно з припиненням судового переслідування батьків за незначні імміграційні порушення); будуть здійснені зусилля щодо возз’єднання дітей, все ще розлучених зі своїми сім’ями;

• скасувати введений Трампом режим надзвичайного стану, який дав змогу спрямувати федеральні кошти на будівництво стіни вздовж кордону США з Мексикою.