У неділю Індія повідомила про найбільший одноденний приріст кількості захворювань на коронавірус. Тепер саме ця країна стала епіцентром пандемії.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Згідно з офіційними даними Reuters, в Індії за добу зареєстровано 78 761 випадок захворювання. Наприклад, у США 16 липня було виявлено 77 299 випадків.

Індія – друга за чисельністю населення країна в світі, з 3,54 мільйона випадків захворювання, посідає третє місце за величиною епідемії після США і Бразилії. Але щоденні показники зростання захворювання перевищують показники США і Бразилії протягом майже двох тижнів.

За даними федерального міністерства охорони здоров’я, кількість померлих від COVID-19 в Індії зросла на 948 до 63 498 осіб.

Махараштра, найбагатший і урбанізований штат Індії, зафіксував 331 смертельний випадок, що є найбільш різким зростанням смертей за добу серед усіх штатів. За ним слідує південний штат Карнатака – там померло 136 осіб.

Незважаючи на зростаючу кількість випадків захворювання, прем’єр-міністр Нарендра Моді наполягає на поверненні до нормального життя, щоб зменшити економічні наслідки від епідемії.

Федеральне міністерство внутрішніх справ вирішило відновити роботу мереж метро з деякими обмеженнями в Нью-Делі, столиці Індії з населенням близько 20 мільйонів осіб. Метро запрацює 7 вересня – вперше з березня.

Кінотеатри, басейни, парки розваг і інші подібні місця залишаться закритими.

Карантин привів до масової втрати робочих місць і економічного спаду в країні.