Про це повідомляє агентство Reuters.
Згідно з офіційними даними Reuters, в Індії за добу зареєстровано 78 761 випадок захворювання. Наприклад, у США 16 липня було виявлено 77 299 випадків.
Індія – друга за чисельністю населення країна в світі, з 3,54 мільйона випадків захворювання, посідає третє місце за величиною епідемії після США і Бразилії. Але щоденні показники зростання захворювання перевищують показники США і Бразилії протягом майже двох тижнів.
За даними федерального міністерства охорони здоров’я, кількість померлих від COVID-19 в Індії зросла на 948 до 63 498 осіб.
Махараштра, найбагатший і урбанізований штат Індії, зафіксував 331 смертельний випадок, що є найбільш різким зростанням смертей за добу серед усіх штатів. За ним слідує південний штат Карнатака – там померло 136 осіб.
Незважаючи на зростаючу кількість випадків захворювання, прем’єр-міністр Нарендра Моді наполягає на поверненні до нормального життя, щоб зменшити економічні наслідки від епідемії.
Федеральне міністерство внутрішніх справ вирішило відновити роботу мереж метро з деякими обмеженнями в Нью-Делі, столиці Індії з населенням близько 20 мільйонів осіб. Метро запрацює 7 вересня – вперше з березня.
Кінотеатри, басейни, парки розваг і інші подібні місця залишаться закритими.
Карантин привів до масової втрати робочих місць і економічного спаду в країні.
- Станом на ранок 29 серпня в Україні зафіксовано 2481 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Це рекорд кількості нових хворих за добу.