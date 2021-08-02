Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Італія відновлює безвіз для українців згідно з рекомендацією Ради ЄС.

Про це повідомляє МОЗ України.

В’їзд дозволено при наявності негативного ПЛР-тесту або тесту на антиген (за 72 години). Також після прибуття необхідно пробути 5 днів на самоізоляції. Відповідно до наказу МОЗ Італії, ці умови діятимуть до 30 серпня 2021 року.

Такі умови в’їзду діятимуть до 30 серпня.

15 липня Євросоюз вніс Україну до “зеленого” списку країн, що означає, що країнам ЄС рекомендували скасувати заборону на необов’язкові поїздки з України, зокрема з туристичною метою.