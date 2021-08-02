Про це повідомляє МОЗ України.
В’їзд дозволено при наявності негативного ПЛР-тесту або тесту на антиген (за 72 години). Також після прибуття необхідно пробути 5 днів на самоізоляції. Відповідно до наказу МОЗ Італії, ці умови діятимуть до 30 серпня 2021 року.
Такі умови в’їзду діятимуть до 30 серпня.
15 липня Євросоюз вніс Україну до “зеленого” списку країн, що означає, що країнам ЄС рекомендували скасувати заборону на необов’язкові поїздки з України, зокрема з туристичною метою.
- Раніше повідомлялося, що для українців нарешті відкриті популярні туристичні напрямки. Наразі громадяни України можуть подорожувати до 124 країн світу.
- З п’ятниці, 14 травня, громадянам України дозволений в’їзд до Греції з туристичною метою.