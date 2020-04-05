На Шрі-Ланці влада випустила з переповнених в'язниць понад 2900 в'язнів в рамках боротьби країни з поширенням коронавірусу.

Про це повідомляє агентство The Associated Press.

З 20 березня в Шрі-Ланці діє комендантська година по всій країні. П’ятеро людей померли від вірусу, і загальна кількість підтверджених випадків зросла до 166.

Згідно із заявою адміністрації президента, з 17 березня під заставу вийшли 2961 укладений.

Тюрми Шрі-Ланки сильно переповнені: в даний час там міститься понад 26 000 чоловік, а звичайна місткість не перевищує 10 000 чоловік.