Про це повідомляє агентство The Associated Press.
З 20 березня в Шрі-Ланці діє комендантська година по всій країні. П’ятеро людей померли від вірусу, і загальна кількість підтверджених випадків зросла до 166.
Згідно із заявою адміністрації президента, з 17 березня під заставу вийшли 2961 укладений.
Тюрми Шрі-Ланки сильно переповнені: в даний час там міститься понад 26 000 чоловік, а звичайна місткість не перевищує 10 000 чоловік.
- У Великій Британії достроково випустять з в’язниць близько 4 тисяч ув’язнених, щоб запобігти поширенню коронавірусу.
- Генеральний прокурор США Вільям Барр заявив, що прийнято рішення відпустити частину в’язнів під домашній арешт, в зв’язку з поширенням коронавірусу.