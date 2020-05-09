43 американських штаа планують до кінця тижня повністю або частково зняти карантин і відновити роботу бізнесу та інших установ.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Президент США Дональд Трамп заявив, що наслідки пандемії коронавірусу вразили Сполучені Штати сильніше, ніж Перл-Харбор під час Другої світової війни або теракт 11 вересня 2001 року.

При цьому Трамп припускає, що збільшення смертей може стати необхідною ціною за відкриття економіки.

“Ми повинні бути воїнами, – сказав Трамп коли його запитали, чи слід американцям очікувати додаткових смертей, – ми не можемо тримати нашу країну закритою роками”.

Як будуть знімати обмеження

Дональд Трамп представив план поступового скасування обмежень, які були введені в США на час епідемії COVID-19.

Перший етап передбачає відкриття ресторанів, барів, спортивних залів та інших громадських місць.

У громадських місцях людям необхідно буде перебувати на максимальних відстанях один від одного і не збиратися в компанії більше 10 чоловік. Також громадянам США запропонують відмовитися від поїздок, які не є необхідними.

Люди, як і раніше, повинні по можливості працювати вдома і не збиратися в групи більше 10 осіб, якщо зберігати дистанцію неможливо.

При цьому можуть відкрити кінотеатри, храми і спортивні об’єкти за умови дотримання заходів соціального дистанціювання.

На другому етапі відкриються навчальні заклади і буде дозволено збиратися групами до 50 осіб. Будуть також дозволені необов’язкові поїздки.

На третьому етапі скасують обмеження для вразливих груп населення при дотриманні норм “соціального дистанціювання”. Відновити роботу зможуть всі.

Кожен етап має тривати близько двох тижнів, щоб захворюваність не стала знову зростати.

У той же час люди, схильні до підвищеного ризику ускладнень від Covid-19, повинні залишатися вдома, обмежуючи контакти з іншими до початку третього і останнього етапу.

Які обмеження вже зняті

Губернатор кожного штату буде приймати своє рішення про ослаблення карантину. Обмеження дозволили знімати в тих регіонах, де знижується кількість заражених і померлих. В цілому 48 штатів і округ Колумбія наказали або рекомендували закрити школи до кінця навчального року.

У кожному це виглядає по-різному. Зокрема, штат Техас 1 травня розпочав поетапне відкриття підприємств, закритих більше місяця назад. Ресторанам, роздрібним магазинам і торговим центрам дозволили частково відновити роботу. Друга фаза запланована на 18 травня, якщо кількість інфікованих продовжить знижуватися. У Техасі роботодавці складали плани повернути персоналу в свої офіси.

А до 10 травня більшість американських штатів (43 з 50) планують повністю або частково зняти карантин і відновити роботу бізнесу та інших установ. Так, в Джорджії дозволили відкривати кафе, перукарні. У Флориді вирішили відкрити пляжі.

Відкриття пов’язано з великими економічними збитками. Майже 30 млн чоловік в США втратили роботу за час карантину. Вони вимагали відкрити бізнес, щоб працювати.

У Вашингтоні карантин триватиме до 15 травня. Далі будуть дивитися – можливо відкриють. Однак люди вже виходять в парки.

В Алабамі починаючи з 11 травня будуть дозволені неробочі збори, якщо люди витримують дистанцію 6 футів. Це включає в себе молитовні будинки. Спортивні зали, перукарні і манікюрні салони можуть відкриватися за певними правилами. Ресторани, бари і пивоварні можуть працювати відповідно до певних правил. Як і раніше закриті деякі розважальні заклади, такі як театри, казино, боулінг і нічні клуби.

У Вісконсині карантинні обмеження діють до 26 травня. При цьому введені деякі послаблення для бізнесу. У Вісконсині дозволили відкривати поля для гольфу.

Вайомінг – це один зі штатів, де не видавався наказ про жорсткі обмеження і необхідності залишатися вдома.

У той же час Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Мічиган і Каліфорнія, найбільш уражені штати, послаблювати карантин не поспішають. У Каліфорнії обмеження на вихід з дому будуть діяти як мінімум до 19 травня, тоді як в штаті Нью-Йорк карантин поки продовжений до кінця поточного місяця.

У Мічигані вирішили продовжити карантин майже до кінця травня.

Хто може в’їхати в США

20 березня цього року в зв’язку з пандемією коронавірусу Держдепартамент США оголосив про тимчасове припинення видачі та імміграційних, і туристичних і робочих віз.

За кілька днів до цього, 16 березня, імміграційна служба США також повідомила про припинення на невизначений термін “будь-яких фізичних контактів” з бажаючими отримати американські документи. Співробітники служби переведені на віддалену роботу, так що скасовані виявилися будь інтерв’ю, здача необхідних для отримання “грін-карт” біометричних даних і церемонії вступу в американське громадянство.

22 квітня президент США Дональд Трамп підписав ввечері в середу виконавчий указ, що обмежує видачу нових дозволів на проживання в США. Як з’ясувалося, нова тимчасова заборона торкнеться дуже невеликої кількості претендентів так званих грін-карт.

Нова заборона торкнеться тільки іноземців, ще не звернулися за імміграційними документами в США і зараз знаходяться за кордоном. Обмеження для всіх інших виявилися мінімальними.

Так, наприклад, заборона не поширюється на іноземців, які вже мають на руках імміграційні візи в США, володарів діючих грін-карт або громадян інших держав, які перебувають в Сполучених Штатах, і, відповідно до закону, які збираються законно отримати посвідку на проживання в країні.

Винятки також зроблені для медиків, включаючи лікарів і медсестер, які “беруть участь в боротьбі з Covid-19”, іноземних подружжя і дітей громадян США, військовослужбовців американських збройних сил, дітей, яких можуть усиновити громадяни США, а також володарів так званих інвестиційних віз. Для отримання подібного документа іноземець повинен вкласти в американську економіку від 500 тисяч доларів до 1 мільйона і в перебігу двох років створити не менше 10 робочих місць.

Крім того, нові обмеження не поширюються на іноземців, переїзд яких в США відповідає інтересам американських правоохоронних органів або інтересам національної безпеки, а також здобувачів особливих віз, призначених для громадян Іраку та Афганістану, які надавали допомогу американським військам.

Заборона також не поширюватиметься на сезонних сільськогосподарських робітників, які тимчасово приїжджають в США за робочими візами для участі в зборі врожаю.