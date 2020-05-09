Країни Євросоюзу вже почали поступове пом'якшення заходів карантину, в залежності від ситуації в системі охорони здоров'я, а також - в залежності від кількості випадків зараження і смертей через коронавірус.

#Букви зібрали інформацію про те, як виходять з карантину різні країни Європи.

Італія

4 травня в Італії почався другий етап пом’якшення карантину, який передбачає відновлення виробничої діяльності, відкриття парків для прогулянок. З понеділка відновилася робота будівельних компаній і деяких оптових торговців. Мільйони людей повернулися на роботи.

З 4 травня жителям країни дозволено відвідувати родичів, але невеликими групами і в захисних масках.

В країні дозволили проведення похоронних церемоній. Бути присутніми на них можуть не більше 15 осіб.

Ресторани і бари знову можуть пропонувати відвідувачам їжу на виніс або доставку, а перукарні та салони краси будуть закриті до кінця червня, як мінімум.

Запрацював громадський транспорт, але з деякими обмеженнями. Пасажирам дозволено їздити тільки сидячи, дотримуючись соціальної дистанції. На зупинках також не можна бути поруч з іншими пасажирами ближче, ніж на метровій відстані. Щоб не перевантажувати місцевий транспорт, влада звернулася до громадян з проханням користуватися по можливості велосипедами і мопедами.

Школи в Італії будуть закриті до вересня.

Угорщина

З 4 травня в країні скасовано заборону на вільне пересування. Громадяни зобов’язані дотримуватися дистанції, а також використовувати захисні маски в громадських місцях і в транспорті. В країні дозволені прогулянки в парках, відкриті музеї під відкритим небом. Також відновили роботу зоопарки. В Угорщині знову можна проводити церковні богослужіння, весілля і похорони. Що стосується відновлення навчального процесу, то керівництво ВНЗ буде приймати відповідні рішення автономно. Важливо зазначити, що в Будапешті, столиці Угорщини, поки що не пом’якшуватимуть заходи карантину.

Естонія

З 15 травня відновлять навчання у всіх освітніх установах країни.

З 10 травня в країні дозволять проводити богослужіння і релігійні заходи.

З 11 травня в країні відкриють всі торгові центри, музеї, виставкові зали.

З 18 травня в Естонії буде дозволено проводити публічні заходи, але не більше 10 людей.

Словаччина

З середи, 6 травня, влада Словаччини заявили про значне послаблення карантину.

У країні відкрилися тераси ресторанів, готелі, невеликі магазини, перукарні, салони краси, манікюрні салони. У ресторанах можна сидіти максимум по дві людини за столиком. Торгові центри ще закриті, але дозволена робота продуктових супермаркетів, аптек та магазинів з пресою, які знаходяться в ТРЦ.

Також відкрито природні цілющі джерела і SPA-салони, спортивні майданчики для безконтактних видів спорту, об’єкти соцобслуговування, об’єкти соцзахисту дітей і соцопіки, зоопарки та ботанічні сади, туристичні об’єкти під відкритим небом, музеї, галереї, бібліотеки та виставкові зали, а також церкви.

Закритими залишаються кінотеатри, театри та школи.

Австрія

В Австрії з 1 травня розпочався поступовий вихід з карантину.

З 15 травня в країні хочуть відкрити для відвідування ресторани і церкви. Ресторани і бари будуть працювати до 23:00. Також поновлять шкільні заняття для випускників.

Польща

У Польщі анонсували поетапний вихід з карантину. 4 травня відкрилися торгові центри і деякі магазини. Вони працюватимуть з дотриманням обмежень – одна людина на 15 кв. м. Поляки повинні носити захисні маски в громадських місцях. В Україні з 4 травня відкрилися польські консульства.

6 травня в країні відкрилися дитячі сади, хоча остаточне рішення приймає місцева влада. Карантин у школах продовжили до 24 травня.

20 квітня в Польщі вже відкрилися лісопаркові зони і дитячі майданчики.

Влада прийняла рішення про те, що громадянам, які навчаються або працюють в Німеччині, Словаччині, Чехії та Литві, з 4 травня, більше не потрібно буде проводити 14 днів на карантині. При цьому, правило не поширюється на медичних працівників.

Німеччина

У країні відкрили великі магазини. При цьому керівництво повинно не допускати виникнення черг та забезпечити гігієнічні заходи.

З 4 травня в Німеччині відновили роботу перукарні. Майстри і клієнти повинні бути в захисних масках. При цьому, заборонено процедури, що передбачають догляд за обличчям. Наприклад, фарбування і корекція брів і вій, гоління, догляд за бородою.

Також з 4 травня в країні відновився навчальний процес в школах. Наразі повернулися на навчання ті школярі, які в наступному році будуть здавати випускні іспити, а також ті, хто переходять з початкової школи – в середню. Решта учнів продовжують засвоювати новий матеріал дистанційно.

Ігрові дитячі майданчики в країні знову відкриті, з них познімали обмежувальні червоно-білі стрічки. Також відновили роботу зоопарки, ботанічні сади, парки.

Для громадян відкрили виставки, музеї, церкви, мечеті і синагоги. Відвідування публічних місць можливо тільки при дотриманні норм гігієни і соціального дистанціювання.

Також у другій половині травня може бути відновлено проведення Чемпіонату Німеччини з футболу. При цьому футбольні матчі будуть проводитися без глядачів на стадіонах.

Греція

Греція почала виходити з карантину 4 травня. План виходу передбачає три етапи. Спочатку відкриються невеликі магазини (в т.ч. і книжкові) і салони краси, скасовується система SMS для виходу за межі будинку, а також будуть зняті обмеження на пересування в межах провінцій країни. У церквах можна буде молитися поодинці.

У країні відкрилися перукарні, магазини електротоварів і книжкові крамниці.

Громадяни зобов’язані носити захисні маски в громадському транспорті, ліфтах і лікарнях.

Школи в Греції мають намір відкрити з 11 травня.

Португалія

Країна з 4 травня скасувала режим надзвичайної ситуації. У Португалії відновили роботу невеликі магазини, громадянам знову дозволили займатися спортом на відкритому повітрі.

При цьому, жителям країни рекомендують, як і раніше, по можливості бути вдома.

Іспанія

Відпочивати туристи в Іспанії в цьому році не зможуть.

З 2 травня іспанцям дозволили прогулянки і фізичні вправи на свіжому повітрі.

10 травня в країні почнеться нульовий етап виходу з карантину. На цьому етапі дозволено виходити на вулицю дітям до 14 років у супроводі дорослого. Також дозволено гуляти громадянам у віці від 14 до 7о років, але строго з 6 до 10 ранку і з 20 до 23 вечора.

Школи для старших класів відкриються 18 травня, дистанційно навчатися продовжать учні початкової та середньої школи.

Музеї, бари, ресторани і художні галереї також відкриються з 18 травня.

Спортивні заходи, включаючи футбол, планують відновити в останні вихідні місяця.

Сербія

У Сербії з 4 травня запрацював громадський транспорт і залізниця, відкрилися кафе і ресторани, але вхід тільки в масках.

При цьому з 27 квітня в Сербії запрацювали ринки, перукарні, салони краси, фітнес-центри, але з обмеженням щодо кількості клієнтів.

Словенія

З 4 травня запрацювали перукарні, салони краси. Ще 20 квітня в Словенії відкрилися автомайстерні і магазини товарів для дому, меблеві, автосалони, веломагазинів.

Швейцарія

У Швейцарії з 11 травня відкриються магазини, спортивні і культурні установи, ресторани і бари.

Також відновлять роботу початкові і середні класи шкіл.

Крім того, країна пом’якшить обмеження в роботі громадського транспорту.

Наступна фаза пом’якшення карантину в Швейцарії розпочнеться 8 червня в тому випадку, якщо ситуація з коронавірусом в країні не погіршиться.

Франція

Уряд частково послабить карантин в країні з 11 травня. Спочатку дозволять роботу підприємствам торгівлі, за винятком барів і ресторанів.

З середини травня у Франції відновлять роботу навчальних закладів.

Норвегія

Норвегія з 15 квітня відкрила дитячі сади і школи для учнів 1-5 класів.

Громадяни до другої половини травня працюватимуть тільки віддалено. В країні не планують дозволяти масові заходи.

Оскільки кордони країни закриті, потрапити до Норвегії можуть тільки громадяни ЄС, працевлаштовані в системоутворюючих галузях – в сільському господарстві, рибальстві, нафтогазової галузі.

Данія

Данія з 20 квітня розпочала відкривати дошкільні заклади. При цьому в школах і садках діють спеціальні обмеження. Діти приносять їжу з дому.

Фінляндія

У країні не було введено жорсткий карантин, але громадяни добровільно дотримувалися строгого режиму самоізоляції.

До 13 травня в Фінляндії буде діяти заборона на масові зібрання. Можна буде проводити заходи в присутності не більше 10 осіб.

До кінця липня в країні не дозволять масові заходи для понад 500 людей.

Нідерланди

З 11 травня в країні відкриється частина початкових шкіл, дозволять групові спортивні тренування для підлітків.

Університети і середні школи запрацюють з 2 червня, з 1 вересня будуть дозволені професійні спортивні заходи, в тому числі і футбольні матчі.

У вересні можуть дозволити музичні фестивалі і концерти.

Хорватія

В кінці травня влада збирається відкрити кордони для іноземних туристів.

Коли відкриються кордони країн Євросоюзу

Латвія, Литва та Естонія з 15 травня відкриють свої кордони для громадян.

Громадяни трьох країн будуть мати можливість вільно пересуватися по регіону, але будь-хто, хто в’їжджає ззовні, повинен буде самостійно ізолюватися протягом 14 днів. Балтійська зона подорожей стане першою в своєму роді в Євросоюзі.

Прикордонний контроль Польщі з країнами ЄС збережеться як мінімум до 13 травня – до цього ж часу в країну буде заборонений в’їзд іноземцям.

На сьогоднішній день, єдина держава Європи, що відкрила свої кордони, – це Чехія.

Австрія відновила авіаперевезення по п’яти європейських напрямках.