#Букви зібрали інформацію про те, як виходять з карантину різні країни Європи.
Італія
4 травня в Італії почався другий етап пом’якшення карантину, який передбачає відновлення виробничої діяльності, відкриття парків для прогулянок. З понеділка відновилася робота будівельних компаній і деяких оптових торговців. Мільйони людей повернулися на роботи.
З 4 травня жителям країни дозволено відвідувати родичів, але невеликими групами і в захисних масках.
В країні дозволили проведення похоронних церемоній. Бути присутніми на них можуть не більше 15 осіб.
Ресторани і бари знову можуть пропонувати відвідувачам їжу на виніс або доставку, а перукарні та салони краси будуть закриті до кінця червня, як мінімум.
Запрацював громадський транспорт, але з деякими обмеженнями. Пасажирам дозволено їздити тільки сидячи, дотримуючись соціальної дистанції. На зупинках також не можна бути поруч з іншими пасажирами ближче, ніж на метровій відстані. Щоб не перевантажувати місцевий транспорт, влада звернулася до громадян з проханням користуватися по можливості велосипедами і мопедами.
Школи в Італії будуть закриті до вересня.
Угорщина
З 4 травня в країні скасовано заборону на вільне пересування. Громадяни зобов’язані дотримуватися дистанції, а також використовувати захисні маски в громадських місцях і в транспорті. В країні дозволені прогулянки в парках, відкриті музеї під відкритим небом. Також відновили роботу зоопарки. В Угорщині знову можна проводити церковні богослужіння, весілля і похорони. Що стосується відновлення навчального процесу, то керівництво ВНЗ буде приймати відповідні рішення автономно. Важливо зазначити, що в Будапешті, столиці Угорщини, поки що не пом’якшуватимуть заходи карантину.
Естонія
З 15 травня відновлять навчання у всіх освітніх установах країни.
З 10 травня в країні дозволять проводити богослужіння і релігійні заходи.
З 11 травня в країні відкриють всі торгові центри, музеї, виставкові зали.
З 18 травня в Естонії буде дозволено проводити публічні заходи, але не більше 10 людей.
Словаччина
З середи, 6 травня, влада Словаччини заявили про значне послаблення карантину.
У країні відкрилися тераси ресторанів, готелі, невеликі магазини, перукарні, салони краси, манікюрні салони. У ресторанах можна сидіти максимум по дві людини за столиком. Торгові центри ще закриті, але дозволена робота продуктових супермаркетів, аптек та магазинів з пресою, які знаходяться в ТРЦ.
Також відкрито природні цілющі джерела і SPA-салони, спортивні майданчики для безконтактних видів спорту, об’єкти соцобслуговування, об’єкти соцзахисту дітей і соцопіки, зоопарки та ботанічні сади, туристичні об’єкти під відкритим небом, музеї, галереї, бібліотеки та виставкові зали, а також церкви.
Закритими залишаються кінотеатри, театри та школи.
Австрія
В Австрії з 1 травня розпочався поступовий вихід з карантину.
З 15 травня в країні хочуть відкрити для відвідування ресторани і церкви. Ресторани і бари будуть працювати до 23:00. Також поновлять шкільні заняття для випускників.
Польща
У Польщі анонсували поетапний вихід з карантину. 4 травня відкрилися торгові центри і деякі магазини. Вони працюватимуть з дотриманням обмежень – одна людина на 15 кв. м. Поляки повинні носити захисні маски в громадських місцях. В Україні з 4 травня відкрилися польські консульства.
6 травня в країні відкрилися дитячі сади, хоча остаточне рішення приймає місцева влада. Карантин у школах продовжили до 24 травня.
20 квітня в Польщі вже відкрилися лісопаркові зони і дитячі майданчики.
Влада прийняла рішення про те, що громадянам, які навчаються або працюють в Німеччині, Словаччині, Чехії та Литві, з 4 травня, більше не потрібно буде проводити 14 днів на карантині. При цьому, правило не поширюється на медичних працівників.
Німеччина
У країні відкрили великі магазини. При цьому керівництво повинно не допускати виникнення черг та забезпечити гігієнічні заходи.
З 4 травня в Німеччині відновили роботу перукарні. Майстри і клієнти повинні бути в захисних масках. При цьому, заборонено процедури, що передбачають догляд за обличчям. Наприклад, фарбування і корекція брів і вій, гоління, догляд за бородою.
Також з 4 травня в країні відновився навчальний процес в школах. Наразі повернулися на навчання ті школярі, які в наступному році будуть здавати випускні іспити, а також ті, хто переходять з початкової школи – в середню. Решта учнів продовжують засвоювати новий матеріал дистанційно.
Ігрові дитячі майданчики в країні знову відкриті, з них познімали обмежувальні червоно-білі стрічки. Також відновили роботу зоопарки, ботанічні сади, парки.
Для громадян відкрили виставки, музеї, церкви, мечеті і синагоги. Відвідування публічних місць можливо тільки при дотриманні норм гігієни і соціального дистанціювання.
Також у другій половині травня може бути відновлено проведення Чемпіонату Німеччини з футболу. При цьому футбольні матчі будуть проводитися без глядачів на стадіонах.
Греція
Греція почала виходити з карантину 4 травня. План виходу передбачає три етапи. Спочатку відкриються невеликі магазини (в т.ч. і книжкові) і салони краси, скасовується система SMS для виходу за межі будинку, а також будуть зняті обмеження на пересування в межах провінцій країни. У церквах можна буде молитися поодинці.
У країні відкрилися перукарні, магазини електротоварів і книжкові крамниці.
Громадяни зобов’язані носити захисні маски в громадському транспорті, ліфтах і лікарнях.
Школи в Греції мають намір відкрити з 11 травня.
Португалія
Країна з 4 травня скасувала режим надзвичайної ситуації. У Португалії відновили роботу невеликі магазини, громадянам знову дозволили займатися спортом на відкритому повітрі.
При цьому, жителям країни рекомендують, як і раніше, по можливості бути вдома.
Іспанія
Відпочивати туристи в Іспанії в цьому році не зможуть.
З 2 травня іспанцям дозволили прогулянки і фізичні вправи на свіжому повітрі.
10 травня в країні почнеться нульовий етап виходу з карантину. На цьому етапі дозволено виходити на вулицю дітям до 14 років у супроводі дорослого. Також дозволено гуляти громадянам у віці від 14 до 7о років, але строго з 6 до 10 ранку і з 20 до 23 вечора.
Школи для старших класів відкриються 18 травня, дистанційно навчатися продовжать учні початкової та середньої школи.
Музеї, бари, ресторани і художні галереї також відкриються з 18 травня.
Спортивні заходи, включаючи футбол, планують відновити в останні вихідні місяця.
Сербія
У Сербії з 4 травня запрацював громадський транспорт і залізниця, відкрилися кафе і ресторани, але вхід тільки в масках.
При цьому з 27 квітня в Сербії запрацювали ринки, перукарні, салони краси, фітнес-центри, але з обмеженням щодо кількості клієнтів.
Словенія
З 4 травня запрацювали перукарні, салони краси. Ще 20 квітня в Словенії відкрилися автомайстерні і магазини товарів для дому, меблеві, автосалони, веломагазинів.
Швейцарія
У Швейцарії з 11 травня відкриються магазини, спортивні і культурні установи, ресторани і бари.
Також відновлять роботу початкові і середні класи шкіл.
Крім того, країна пом’якшить обмеження в роботі громадського транспорту.
Наступна фаза пом’якшення карантину в Швейцарії розпочнеться 8 червня в тому випадку, якщо ситуація з коронавірусом в країні не погіршиться.
Франція
Уряд частково послабить карантин в країні з 11 травня. Спочатку дозволять роботу підприємствам торгівлі, за винятком барів і ресторанів.
З середини травня у Франції відновлять роботу навчальних закладів.
Норвегія
Норвегія з 15 квітня відкрила дитячі сади і школи для учнів 1-5 класів.
Громадяни до другої половини травня працюватимуть тільки віддалено. В країні не планують дозволяти масові заходи.
Оскільки кордони країни закриті, потрапити до Норвегії можуть тільки громадяни ЄС, працевлаштовані в системоутворюючих галузях – в сільському господарстві, рибальстві, нафтогазової галузі.
Данія
Данія з 20 квітня розпочала відкривати дошкільні заклади. При цьому в школах і садках діють спеціальні обмеження. Діти приносять їжу з дому.
Фінляндія
У країні не було введено жорсткий карантин, але громадяни добровільно дотримувалися строгого режиму самоізоляції.
До 13 травня в Фінляндії буде діяти заборона на масові зібрання. Можна буде проводити заходи в присутності не більше 10 осіб.
До кінця липня в країні не дозволять масові заходи для понад 500 людей.
Нідерланди
З 11 травня в країні відкриється частина початкових шкіл, дозволять групові спортивні тренування для підлітків.
Університети і середні школи запрацюють з 2 червня, з 1 вересня будуть дозволені професійні спортивні заходи, в тому числі і футбольні матчі.
У вересні можуть дозволити музичні фестивалі і концерти.
Хорватія
В кінці травня влада збирається відкрити кордони для іноземних туристів.
Коли відкриються кордони країн Євросоюзу
Латвія, Литва та Естонія з 15 травня відкриють свої кордони для громадян.
Громадяни трьох країн будуть мати можливість вільно пересуватися по регіону, але будь-хто, хто в’їжджає ззовні, повинен буде самостійно ізолюватися протягом 14 днів. Балтійська зона подорожей стане першою в своєму роді в Євросоюзі.
Прикордонний контроль Польщі з країнами ЄС збережеться як мінімум до 13 травня – до цього ж часу в країну буде заборонений в’їзд іноземцям.
На сьогоднішній день, єдина держава Європи, що відкрила свої кордони, – це Чехія.
Австрія відновила авіаперевезення по п’яти європейських напрямках.