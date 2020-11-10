Pfizer Inc. і BioNTech SE 9 листопада оголосили, що їх вакцина-кандидат на основі мРНК, BNT162b2, продемонструвала високу ефективність проти COVID-19 у учасників дослідження.

Про це йдеться у пресрелізі Pfizer.

Нинішні висновки засновані на проміжному аналізі – 94 учасника з числа добровольців (всього в дослідженні взяли участь 43 538 людей різних груп в декількох країнах), розділених між двома групами (ті, хто отримував плацебо і експериментальну вакцину) заразилися COVID-19. З цих 94-х заразилися 90% отримували плацебо, а інші – вакцину. Випробування продовжаться до тих пір, поки не буде підтверджено 164 випадки. Проте проміжний аналіз показує дуже обнадійливі результати.

“Перший проміжний аналіз нашого глобального дослідження третьої фази доводить, що вакцина може ефективно запобігати COVID-19. Це перемога інновацій, науки і глобальних спільних зусиль”, – сказав професор Угур Сахін, співзасновник і генеральний директор BioNTech.

Клінічне випробування третьої фази BNT162b2 почалося 27 липня, і на сьогоднішній день в ньому взяли участь 43 538 учасників, 38 955 з яких отримали другу дозу вакцини-кандидата за станом на 8 листопада. Приблизно 42% учасників у всьому світі і 30% учасників з США мають різне расове і етнічне походження.

Поки що ніяких серйозних побічних ефектів від вакцини Pfizer і BioNTech не було виявлено. Збір даних про безпеку вакцини триватиме до третього тижня листопада, після чого Pfizer направить повний звіт в Управління з контролю за якістю харчових продуктів і лікарських препаратів (FDA) США. А тоді останнє слово буде за регулятором. Якщо FDA схвалить, то Pfizer зможе подати заявку на отримання ліцензії вже в цьому місяці.

У Pfizer і BioNTech заявили, що ґрунтуючись на поточних прогнозах, очікують зробити у всьому світі до 50 мільйонів доз вакцини в 2020 році і до 1,3 мільярда доз у 2021 році.

Транспортування і зберігання

Доктор Ненсі Мессон, директор Національного центру імунізації і респіраторних захворювань CDC, висловила стурбованість з приводу транспортування вакцини Pfizer – вакцина може зберігатися в звичайному холодильнику всього 24 години.

“Складність зберігання вакцини буде мати великий вплив на нашу здатність ефективно доставляти її”, – сказала Мессон.

“У більшості аптек, в більшості клінік не буде під рукою одного з цих морозильників з наднизькою температурою”, – сказала доктор Ерін Фокс, старший директор відділу інформації та допоміжних служб аптеки Університету охорони здоров’я штату Юта.

Pfizer в свою чергу заявила, що буде співпрацювати з UPS для створення мобільних “морозильних ферм” по всій країні, здатних вмістити 48 000 вакцин.

Фахівці заявляють, що це може привести до нерівності в розподілі вакцини в регіонах.

Вимоги Pfizer до зберігання вакцини при дуже низькій температурі відрізняються від вимог інших виробників.

Проблеми з доставкою вакцини

Правильне зберігання вакцин – деякі з них більш чутливі до температури, інші – до світла – надзвичайно важливо для їх ефективності.

Для деяких вакцин потрібно холодовий ланцюг, поетапна стратегія розподілу з контейнерами з регульованою температурою різної місткості. Зв’язки в цьому ланцюжку стають все менше і менше в кожному наступному місці, поки вакцина не досягне місця призначення. Будь перерву в ланцюжку поставок може зіпсувати вакцину.

Систему розподілу холодового ланцюга, яка підтримує вакцини при мінус 94 градусах, буде набагато простіше реалізувати в міській інфраструктурі, але не в сільській, не кажучи вже про доставку за кордон. Тут експерти відзначають, що дуже складно буде доставити вакцину в район або навіть в клініку в Африці, де насправді немає необхідного обладнання.

Раніше на закритому засіданні представники ЄС говорили про те, що до 2022 року лише частину населення Європейського союзу вдасться вакцинувати від COVID-19, оскільки заброньовані вакцини можуть виявитися неефективними, чи їх буде недостатньо.

У ЄС проживає близько 450 мільйонів людей. Блок забронював понад 1 мільярд доз вакцин від трьох виробників. Брюссель наразі веде переговори про попередню закупівлю ще мільярда доз вакцин інших виробників.

Вакцина Pfizer і BioNTech

Вакцина Pfizer і BioNTech – це значний крок у боротьбі з пандемією. Проте ключова інформація про вакцину поки недоступна. Поки немає інформації про те, запобігає чи вакцина важкі випадки захворювання, які можуть спричинити смерть.

Також поки немає ніякої інформації про те, запобігає чи вакцина поширення вірусу у людей без симптомів.

“Без додаткової інформації ще занадто рано починати прогнозувати, який вплив може надати вакцина. Я не хочу послаблювати ентузіазм з приводу цієї вакцини. Я просто хочу, щоб ми були реалістами”, – сказав Майкл Остерхольм, директор Центру досліджень і політики в області інфекційних захворювань при Університеті Міннесоти.

Згідно з раніше опублікованими даними, вакцина викликає побічні ефекти, включаючи біль і лихоманку. Профіль побічних ефектів можна порівняти зі стандартними вакцинами для дорослих, але, ймовірно, гірше, ніж у вакцини Pfizer від пневмонії, Prevnar або щеплення від грипу.