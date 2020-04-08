COVID-19 міг з’явитись в Ухані ще в жовтні 2019 року, — вчені

Вчені виявили сліди нового коронавірусу SARS-CoV-2 у зразках мокротиння жителів Ухані, які перенесли грипоподібні інфекції, ще восени та на початку зими 2019 року.

Дослідження опубліковано в рецензованому науковому журналі Nature Microbiology.

Зазначається, що захворювання на коронавірус 2019 року (COVID-19), викликане важким гострим респіраторним синдромом SARS-CoV-2, вперше було зареєстровано в Ухані наприкінці грудня 2019 року.

“Ми повторно проаналізували 640 мазків з горла, зібраних у пацієнтів в Ухані з грипоподібним захворюванням з 6 жовтня 2019 року по 21 січня 2020 року і виявили, що 9 з 640 мазків були позитивними щодо SARS-CoV-2”, – йдеться в дослідженні.

У зв’язку з цим, вчені вважають, що локальна передача вірусу почалася в Ухані вже на початку січня цього року.

Дослідники додали, що в період між 6 жовтня 2019 року по 21 січня 2020 року спостерігався зимовий пік грипу та інших респіраторних захворювань. Кількість випадків хвороб у всіх вікових групах різко зросла, починаючи з початку грудня, і досягла піку до Нового року.

Крім того, дані щодо грипоподібних захворювань (ГПЗ) за зиму 2019-2020 рр. були значно вище в порівнянні з попередніми роками, що вказує на необхідність розмежування між інфікованими грипом і пацієнтами з COVID-19.