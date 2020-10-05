Центри США по контролю і профілактиці захворювань (CDC) оновили свої рекомендації щодо коронавірусу, заявивши, що хвороба може поширюватися повітряно-крапельним шляхом на більшій, ніж очікувалося, відстані.

Про це повідомляється на сайті CDC.

В оновлених рекомендаціях зазначено, що за певних умов люди, хворі на коронавірус, ймовірно, могли заражати інших людей, що знаходилися на відстані понад 1,8 метра (6 футів).

У зв’язку з виявленням таких випадків вчені заявляють про те, що в умовах недостатньої вентиляції приміщень зараження можливе і від людини, яка знаходиться на значній відстані, та навіть від людини, яка вже пішла з приміщення.

“Ці передачі відбувались у закритих приміщеннях, які мали недостатню вентиляцію. Іноді заражена людина важко дихала, наприклад під час співу чи фізичних вправ. За цих обставин, як вважають вчені, кількість інфікованих найменших крапель та частинок, що виробляються людьми з COVID-19, стали достатньо концентрованими для поширення вірусу на інших людей. Люди, які були інфіковані, знаходились в одному просторі в той самий час або незабаром після того, як людина з COVID-19 пішла”, — йдеться в оновлених рекомендаціях CDC.

При цьому в рекомендаціях зазначено, що найчастіше COVID-19 поширюється під час тісного контакту.

В кінці вересня ЗМІ помітили, що CDC оприлюднила оновлені рекомендації щодо коронавірусу. В них повідомляли про те, що COVID-19 передається не тільки під час близького контакту, але і через повітря.

“З’являється все більше свідчень того, що краплі і частки в повітрі можуть залишатися в повітрі і вдихатися іншими людьми, а також долати відстані понад 1,8 метрів (наприклад, під час хорової практики, в ресторанах або на заняттях фітнесом). Зазвичай в приміщенні без хорошої вентиляції цей ризик збільшується”, — йшлося у повідомленні.

Згодом CDC видалило оновлення, заявивши, що оприлюднення сталося випадково і нові рекомендації наразі розробляються.

В червні повідомлялося, що вчені припускають, що передача вірусу через дрібні краплі є можливим. Тоді запевняли, що малоймовірно, що цей спосіб зараження є основним.

Що робити, аби не захворіти?

Попри цю інформацію, CDC, як і раніше, радить тримайтеся принаймні на 1,8 метра від інших, коли це можливо.

Також радять носити рот на ніс маскою, коли поруч є інші люди.

Залишається незмінною і рекомендація щодо необхідності часто мити руки з милом, або використовувати дезінфекційний засіб для рук. Так само з речами, яких часто торкаєтесь.

“Уникайте переповнених внутрішніх приміщень та забезпечуйте належне провітрювання внутрішніх приміщень, подаючи якнайбільше повітря на вулиці. Загалом перебування на відкритому повітрі та у приміщеннях з хорошою вентиляцією зменшує ризик потрапляння інфікованих крапель, які видихають”, — радять в CDC.