Вірус COVID-19 не було створено людиною, про це свідчить швидкість його мутацій.
Про це розповів в рамках лекції на саміті Singularity University Реймонд МакКолі (Raymond McCauley), фахівець із процесів старіння
«Наразі з точністю майже 100% можна сказати, що цей вірус – не створено людиною. Один із доказів – те, як і з якою швидкістю цей вірус мутує», – зазначив вчений.
Він наголосив, що важливо виділити первинний геном вірусу.
«Ми маємо дійти до першої тріски цього багаття – дізнатись геном першої версії вірусу й тих тварин, які були його носіями», – переконаний МакКолі.
Він повідомив, що дослідженням геному вірусів зараз займаються одразу кілька стартапів. За кілька років вони покажуть чіткий шлях, як надалі розвиватиметься протидія хворобам.
Наприклад, компанія CHAI вже зробила зразок коронавірусу, який використовує, щоб створити швидкі тести на наячність COVID на конкретних поверхнях. Компанія BioMeme розробила тест вартістю всього 15 доларів. Можливо, в майбутньому він стане ще дешевшим.
«Якщо ми знаємо чіткий геном віруса, то ми можемо за допомогою технології CRISPR (видалення, додавання чи заміни певних фрагментів ДНК чи РНК) зробити так, щоб вірус знищив сам себе», – пояснив МакКолі.
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