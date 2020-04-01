Країни по всьому світу вживають безпрецедентних заходів щодо запобігання розповсюдженню коронавірусу - часом від занадто жорстких до незвичайних.

Британська телерадіокомпанія BBC зібрала найнезвичайніші заходи, які ввели на період карантину деякі держави.

Панама

Країна Центральної Америки, в якій зареєстровано близько 1000 випадків інфікування, оголосила про суворі карантинні заходи, які поділяють людей за статтю.

З середи чоловіки і жінки зможуть залишати свої будинки тільки на дві години одночасно, а в інші дні окремо.

По неділях ніхто не зможе виходити на вулицю.

“Цей абсолютний карантин – не що інше, як порятунок вашого життя”, – заявив на пресконференції міністр безпеки Хуан Піно.

Колумбія

У деяких колумбійських містах людей випускають на вулицю на підставі останньої цифри в їх національному ідентифікаційному номері.

Наприклад, людям в Барранкабермеха з ідентифікаційним номером, що закінчується на 0, 7 або 4, дозволяється виходити з дому в понеділок, а люди з ідентифікаційним номером, що закінчується на 1, 8 або 5, можуть виходити на вулицю у вівторок.

Сусідня Болівія пропонує аналогічний підхід.

Сербія

Уряд Сербії ввів “годину вигулу собак” з 20:00 до 21:00. Але потім довелося відмовитися від цієї ідеї через протести з боку власників тварин.

Один ветеринар сказав, що пропуск вечірньої прогулянки може погіршити стан собак з проблемами сечовипускання і “погіршити гігієнічні умови в будинках людей”.

Білорусь

Висловлювання про коронавіруси президента Білорусі Олександра Лукашенка змусило багатьох здивуватися. Наприклад, він якось заявив, що його країна повинна спробувати зупинити поширення коронавируса, тому що він бачить, як вірус “літає”.

В інтерв’ю журналісту на хокейному матчі Лукашенко заявив, що глядачі були в порядку, тому що холод стадіону завадив поширенню вірусу.

На відміну від більшої частини Європи, Білорусь не вводить ніяких обмежень на спортивні заходи.

“Тут немає вірусів. Ви не бачили, як вони літають, чи не так? Я теж їх не бачу! Це холодильник. Спорт, особливо лід – це найкраще противірусну ліки!” – сказав він.

А ще лідер рекомендує горілку, регулярно ходити в сауну, щоб не заразитися вірусом.

Швеція

На відміну від сусідів, Швеція прийняла невимушену позицію. Уряд сподівається, що люди будуть вести себе розумно і чинити правильно.

Так, по неділях заборонені збори більше 50 осіб, але школи для дітей у віці до 16 років все ще працюють.

Паби та ресторани можуть як і раніше приймати відвідувачів і багато хто приходить.

Дана стратегія розділила думки як всередині країни, так і за кордоном, але тільки час покаже, чи буде невимушений підхід шведів мати неприємні наслідки.