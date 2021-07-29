Олімпійських спортсменів збірної Австралії з легкої атлетики ізолювали після тісного контакту із американським стрибуном із жердиною Семом Кендріксом, у якого виявився позитивний результат тесту на COVID-19.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Кендрікса, чинного чемпіона світу, виключили з Ігор.

У заяві Олімпійського комітету Австралії йдеться, що спортсмени ізольовані у своїх кімнатах, як запобіжний засіб, і проходять процедури тестування.

Змагання з легкої атлетики починаються в п’ятницю.

28-річний Кендрікс виграв олімпійську “бронзу” в Ріо 2016, і очікувалося, що він буде боротися за медаль в Токіо.

Він має титул чемпіона світу зі стрибків із жердиною в 2017 і 2019 роках.

Батько Кендріксі Скотт, який також є його тренером, заявив, що у його сина немає симптомів хвороби.

Аргентинський стрибун із жердиною Герман Чіаравільйо також дав позитивний результат на COVID-19 і був виключений із Олімпійських ігор.

В даний час серед олімпійського персоналу зареєстровано 193 випадки, в тому числі 20 спортсменів.