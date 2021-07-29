Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
Кендрікса, чинного чемпіона світу, виключили з Ігор.
У заяві Олімпійського комітету Австралії йдеться, що спортсмени ізольовані у своїх кімнатах, як запобіжний засіб, і проходять процедури тестування.
Змагання з легкої атлетики починаються в п’ятницю.
28-річний Кендрікс виграв олімпійську “бронзу” в Ріо 2016, і очікувалося, що він буде боротися за медаль в Токіо.
Він має титул чемпіона світу зі стрибків із жердиною в 2017 і 2019 роках.
Батько Кендріксі Скотт, який також є його тренером, заявив, що у його сина немає симптомів хвороби.
Аргентинський стрибун із жердиною Герман Чіаравільйо також дав позитивний результат на COVID-19 і був виключений із Олімпійських ігор.
В даний час серед олімпійського персоналу зареєстровано 193 випадки, в тому числі 20 спортсменів.
- Раніше повідомлялося, що австралієць Дін Боксалл не став стримувати емоції після перемоги на Олімпіади-2020 своєю підопічної – плавчині Аріарни Тітмус.