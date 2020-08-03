Про це повідомила представниця Всесвітньої організації охорони здоров’я Марія Ван Керховена.
“Більшість досліджень показують, що менше 10% людей серопозитивні, тобто в якийсь момент були інфіковані. Медики більшою мірою схильні до зараження, тому в даній категорії показники вище”, – сказала вона.
Також Керховена додала, що ВООЗ зараз вивчає всі дослідження на тему стійкості до вірусу. На думку організації, контролювати пандемію допоможуть швидкі і точні тести.
Media briefing on #COVID19 with @DrTedros https://t.co/BjKIz7lEmD
— World Health Organization (WHO) (@WHO) August 3, 2020
- Раніше в ВООЗ заявили, що глобальна пандемія коронавірусу COVID-19 – це свого роду катастрофа, наслідки якої світ відчуватиме ще десятиліттями.
- В Україні за 2 серпня зафіксовано 990 нових випадків захворювання на COVID-19. Усього за добу одужали 333 пацієнти.