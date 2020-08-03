У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що на сьогоднішній день менше 10% населення світу перехворіло COVID-19.

Про це повідомила представниця Всесвітньої організації охорони здоров’я Марія Ван Керховена.

“Більшість досліджень показують, що менше 10% людей серопозитивні, тобто в якийсь момент були інфіковані. Медики більшою мірою схильні до зараження, тому в даній категорії показники вище”, – сказала вона.

Також Керховена додала, що ВООЗ зараз вивчає всі дослідження на тему стійкості до вірусу. На думку організації, контролювати пандемію допоможуть швидкі і точні тести.