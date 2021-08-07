Через пандемію коронавірусу COVID-19 влітку 2021 року не всі охочі змогли дозволити собі відпочинок за кордоном. Це зумовлено високими цінами на оренду житла та різними вимогами щодо тестування на коронавірус, що є платною послугою.

На це звернуло увагу британське видання The Guardian.

Туристи із Великої Британії у 2021 році рідко летять на відпочинок за кордон, оскільки після повернення змушені будуть йти на самоізоляцію в готелі, який їм запропонують. Тому вибір більшості – внутрішній туризм через відсутність необхідності здавати нові тести на коронавірус.

Дані опитування Оpinium для журналу Observer засвідчили, що 27% британців змогли дозволити собі літній відпочинок на території країни, а 8% змогли відпочити за кордоном. Всі інші або не планували відпустку, або планують відпочивати до кінця серпня.

Якщо на початку пандемії турагенти йшли на поступки та були згодні компенсувати гроші за скасовані чи перенесені подорожі – зараз тенденція змінилася. Майже у всіх країнах світу ані туроператори, ані авіакомпанії, ані готелі, ані сервіси з бронювання авто не беруть на себе фінансових зобов’язань стосовно заброньованих послуг. Ще одна складність – зміни в правилах щодо карантинних обмежень в різних країнах. Тобто, ви можете приїхати до країни з негативним тестом на коронавірус, а там виявиться, що треба здати ще один за 70 євро, або ізолюватися на 14 днів. Такі ж нововведення можуть з’явитися, коли ви прийдете до супермаркету (вимагатимуть новий результат тесту) чи захочете поїхати на острів і так далі.